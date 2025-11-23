運動雲

3局狂得19分！金龍國小扣倒勝晉級複賽　「二刀流」林翔平成焦點

▲金龍國小以C組第2晉級複賽。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

新北市金龍國小今（23日）在徐生明國際少棒錦標賽預賽關鍵戰中火力全開，前3局猛攻19分，終場以19比0在3局提前扣倒臺南市善化國小，順利以分組第2名挺進複賽；金龍先發林翔平展現二刀流本色，主投2局無失分，打擊方面4次打擊全數上壘並附帶3支安打，成為關鍵。

金龍國小首局打線如排山倒海般展開猛攻，林翔平敲安上壘並成功盜上二壘，陳孜齊隨即擊出二壘安打送回首分；之後楊祈崴、張翊宸相繼建功，再加上黃楷宸與王節升連續獲得保送、田迦勒與林宸立接連擊出帶有打點的安打，使得比數在第1局結束時便擴大成8比0，奠定扎實勝基。

第2局金龍攻勢不減，開局楊祈崴靠安打上壘並連盜兩壘包進佔三壘，雖然張翊宸、黃楷宸陸續出局，但黃楷宸的滾地球成功帶回一分；王節升上壘後，善化投手穩住節奏三振田迦勒，金龍在第2局再添1分，將比分推至9比0。

第3局金龍打線再次展現強悍火力，林翔平敲出二壘安打送回第10分後，陳韋齊、陳孜齊、楊祈崴等強打者輪番建功，外加對方守備失誤造成2分進帳，使得比分迅速突破15分差距。

終場3局打完以19比0提前結束比賽，達成扣倒勝。

關鍵字： 徐生明國際少棒錦標賽棒球金龍國小

