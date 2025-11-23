運動雲

>

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯快艇今（23）日作客夏洛特黃鋒，36歲的前MVP哈登（James Harden）火力全開，光首節就砍了27分平隊史紀錄，半場35分則是聯盟本季的半場最高分；最終他轟下55分改寫快艇隊史單場得分紀錄， 他是NBA史上首位同時保持兩支球隊單場最高分紀錄的球員。

開賽幾分鐘內，3屆得分王哈登就完成一次招牌的四分打，首節狂掃27分，包含5記三分彈，追平快艇隊史「單節得分」紀錄；到了半場，他已攻下35分，是本季至今聯盟半場的最高分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最終哈登鏖戰了35分鐘，便以26投17中高效猛轟隊史單場新高的55分，他的外線手感尤為火燙，三分球合計16投10中，另有7助攻、3籃板和1抄截，率隊以131比116擊敗黃蜂，止住了3連敗。

哈登是此役全隊唯一得分超過18分的球員，他的火力是其他隊友合計3倍，更包辦全隊超半數三分球，一人撐起快艇外線和節奏。根據統計，這是哈登生涯第25度單場轟破50分，他與已故洛城傳奇布萊恩（Kobe Bryant）在歷史50分得分榜上並列第3，僅次於籃球之神喬丹（Michael Jordan，31次）與張伯倫（Wilt Chamberlain，118次）。

▲▼快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登在夏洛特狂轟55分，改寫快艇隊史單場得分紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

另外，哈登更是NBA史上首位同時保持兩支球隊單場最高分紀錄的球員，火箭單場得分紀錄（61分）也是他所締造。

這場勝利結束快艇自11月4日以來的低潮。當時陣中一哥雷納德（Kawhi Leonard）因右踝與足部扭傷退場，並缺席後續10場比賽，球隊在他缺陣期間僅拿下1勝9敗。如今根據《 ESPN 》報導，雷納德預計在明日作客騎士一役復出，但仍需通過賽前訓練流程。

自2019年加盟快艇以來，雷納德的生涯長期受右膝與其他傷勢困擾，包括整季報銷的2021-22賽季與上季缺席前34場。本季又因腳踝傷勢中斷節奏，讓快艇攻守震盪。然而就在此刻，哈登挺身而出，替球隊終結連敗惡夢。

▲▼快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登首節27分，單場10記三分火力炸裂。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇哈登James Harden

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

時隔30年後再次造訪美濃　黃甘霖親授小球員「不僵屍跳」跑壘技巧

時隔30年後再次造訪美濃　黃甘霖親授小球員「不僵屍跳」跑壘技巧

NBA控球之神保羅本季結束後退休　21年傳奇生涯將落幕

NBA控球之神保羅本季結束後退休　21年傳奇生涯將落幕

「棒籃排」韓援女神走入美濃 徐生明盃體驗彩繪紙傘

「棒籃排」韓援女神走入美濃 徐生明盃體驗彩繪紙傘

徐生明少棒賽特色「拔蘿蔔+彩繪紙傘」　日本小將寫下「台灣I Love」

徐生明少棒賽特色「拔蘿蔔+彩繪紙傘」　日本小將寫下「台灣I Love」

【沒喝孟婆湯？】2個月大嫩嬰發出萌萌奶音：好可愛

熱門新聞

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈登轟55分比肩Kobe還成歷史第1人

2李愷諺遭髒話辱罵　球團呼籲球迷理性

3賈吉盼終結無冠宿命

4曾昱磬追平轟、林莛淯建功　海洋逆轉

5林安可1.2億加盟西武獅年薪約3000萬

最新新聞

1韓職首位「洋投四冠王」龐塞參WBC

2台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！

3金龍國小14比2退石泉收預賽首勝

4宋成文挑戰大聯盟美媒評價兩極

5落磯新秀清醒開顱手術展現驚人勇氣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【新男友get！】TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！　5年6600萬簽約隊史首位FA補強

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

李沐的「多重撞臉宇宙」XD 被說像柯佳嬿.Fumi阿姨.唐鳳
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366