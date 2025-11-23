哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

55 POINTS FOR JAMES HARDEN ???? pic.twitter.com/0hFBeL60iD — NBA (@NBA) November 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯快艇今（23）日作客夏洛特黃鋒，36歲的前MVP哈登（James Harden）火力全開，光首節就砍了27分平隊史紀錄，半場35分則是聯盟本季的半場最高分；最終他轟下55分改寫快艇隊史單場得分紀錄， 他是NBA史上首位同時保持兩支球隊單場最高分紀錄的球員。

BREAKING: James Harden is the first player in NBA history to hold the scoring record for two different franchises, per @TomerAzarly



Rockets (61 points)

Clippers (55 points) pic.twitter.com/2qqBDs0SNo — Legion Hoops (@LegionHoops) November 22, 2025

開賽幾分鐘內，3屆得分王哈登就完成一次招牌的四分打，首節狂掃27分，包含5記三分彈，追平快艇隊史「單節得分」紀錄；到了半場，他已攻下35分，是本季至今聯盟半場的最高分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最終哈登鏖戰了35分鐘，便以26投17中高效猛轟隊史單場新高的55分，他的外線手感尤為火燙，三分球合計16投10中，另有7助攻、3籃板和1抄截，率隊以131比116擊敗黃蜂，止住了3連敗。

James Harden ties Kobe Bryant for most 50-point games in NBA history.



He trails only Wilt Chamberlain and Michael Jordan. pic.twitter.com/Ucvy9lirlR — Tomer Azarly (@TomerAzarly) November 22, 2025

哈登是此役全隊唯一得分超過18分的球員，他的火力是其他隊友合計3倍，更包辦全隊超半數三分球，一人撐起快艇外線和節奏。根據統計，這是哈登生涯第25度單場轟破50分，他與已故洛城傳奇布萊恩（Kobe Bryant）在歷史50分得分榜上並列第3，僅次於籃球之神喬丹（Michael Jordan，31次）與張伯倫（Wilt Chamberlain，118次）。

▲哈登在夏洛特狂轟55分，改寫快艇隊史單場得分紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

另外，哈登更是NBA史上首位同時保持兩支球隊單場最高分紀錄的球員，火箭單場得分紀錄（61分）也是他所締造。

這場勝利結束快艇自11月4日以來的低潮。當時陣中一哥雷納德（Kawhi Leonard）因右踝與足部扭傷退場，並缺席後續10場比賽，球隊在他缺陣期間僅拿下1勝9敗。如今根據《 ESPN 》報導，雷納德預計在明日作客騎士一役復出，但仍需通過賽前訓練流程。

自2019年加盟快艇以來，雷納德的生涯長期受右膝與其他傷勢困擾，包括整季報銷的2021-22賽季與上季缺席前34場。本季又因腳踝傷勢中斷節奏，讓快艇攻守震盪。然而就在此刻，哈登挺身而出，替球隊終結連敗惡夢。

▲哈登首節27分，單場10記三分火力炸裂。（圖／達志影像／美聯社）