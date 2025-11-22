日本社會人21安狂攻下17分完封韓職聯隊　5連勝保持不敗之身

▲單場MVP由仲俣慎之輔獲選，此役繳出6打數3安打，包括一發二分全壘打，攻下全隊最高的4分打點，並有2得分。 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

冬季聯盟今在澄清湖棒球場進行日本社會人對韓職聯隊之戰，日本社會人展現強大火力 ，全場揮出21支安打、包含仲俣慎之輔的2分全壘打，終場以17：0大勝韓職聯隊，持續保持不敗戰績。

日本社會人2局先靠石川楓雅在2局上擊出中外野三壘安打，送回石飛智洋先馳得點。第3局進攻再度展開，仲俣慎之輔、外山優希與山田健太依序建功，靠安打與犧牲飛球單局灌進4分，將比數擴大至7：0。

第4局仲俣慎之輔再敲出左外野方向二分打點全壘打，繼續拉開差距。第5局日本社會人火力再起，串聯多支安打及保送攻下6分，使比賽提早失去懸念。

進入後半段，日本社會人火力仍未減弱。大森廉也在九局上擊出帶有兩分打點的二壘安打，補上最後一波攻勢，並以17分之差大幅領先到比賽結束。

本場比賽的單場MVP由仲俣慎之輔獲選，此役繳出6打數3安打，包括一發二分全壘打，攻下全隊最高的4分打點，並有2得分。石川楓雅4打數3安，包含三壘安打並貢獻2打點；相羽寛太與萩原義輝也各自敲出3支安打。

投手方面，日本社會人先發伊東佳希主投5局僅被擊出2支安打，無失分拿下勝投；川合慎磨中繼2局飆出3次三振；川原嗣貴與中岡大河最後各投1局，總計日本社會人本場僅被敲5安，成功完成完封。

韓職聯隊方面，全場僅擊出5支安打，未能有效突破日本社會人投手群的壓制。先發金晉旭投4局失7分吞敗，第二任投手石相昊僅投0.1局便再掉6分，造成比賽大幅落後。

日本社會人贏下這場後，戰績6勝1和0敗，在冬季聯盟仍維持全勝紀錄，排名第一；韓職聯隊則吞2連敗，目前暫居墊底。