大谷翔平成立家族基金會！Logo攜妻女＋愛犬　目標助孩子與動物

道奇超級球星大谷翔平22日（台灣時間）在個人 Instagram 無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會（Shohei Ohtani Family Foundation）」，並公開暖到爆的 Logo。

基金會的圓形標誌中，不只看得到背號「17」的大谷本人，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬「Dekopin」的剪影，一家四口滿滿幸福感，底部還寫上「est. 2025」，象徵基金會明年正式起步。

據日媒報導，大谷翔平希望透過基金會投入兩大公益方向：支援孩子能更健康、積極地參與活動。協助需要救援與照護的動物。

大谷長期默默做公益，從捐贈手套給日本小學生，到洛杉磯山火時親自到消防局致意，公益足跡遍布日美。而這次成立「家族基金會」，外界也認為是受隊友深刻影響。

道奇隊內，貝茲與老婆早在2021年就成立「5050基金會」，並以家庭為單位展開探訪罹病兒童、支援無家者等行動，還因此拿下年度「羅伯托．克萊門特獎」。捕手威爾．史密斯也與妻子共同成立「Catching Hope」基金會，積極投入社會公益。

如今大谷也加入行列，從球場走到場外，以「家族的力量」影響更多人。粉絲紛紛湧入留言狂讚：「一家四口 Logo 太可愛了！」、「大谷真的完美到不行」、「連做公益都超有格局」。