韓媒也關注林安可加盟西武　「曾對文東珠敲長打的台灣第4棒」

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，林安可。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，林安可。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

林安可正式加盟日本西武獅，韓媒也同步關注此消息。《體育朝鮮》以「對文東柱敲出帶有 1 分打點的三壘安打！台灣代表隊第4棒林安可加盟西武」為題進行報導。

林安可7季累積打擊率0.287、586安打、112轟、399打點、OPS 0.881，並於2020、2021年連兩季入選中職最佳九人。韓媒指出，林安可曾在杭州亞運、以及2019年與2024年的國際賽對上韓國與日本，因此對兩國球迷而言並不陌生。

韓媒分析，西武今年在太平洋聯盟的團隊火力低迷，打擊率0.232、410得分、長打率0.328皆為聯盟墊底。外籍球員尼文（Tyler Nevin）的0.277是隊內最高打擊率，日本選手中則以西川愛也的0.264為首。雖然比去年（打擊率0.212、得分350）有所進步，但整體攻勢仍屬聯盟最弱，若不補強，很難談重建。西武球團人士表示：「他過去有全壘打、打點王的資歷，今年表現也相當亮眼，對他有很大的期待。」

韓媒也提到林安可在世界12強賽的亮眼表現。去年11月的比賽對他而言是重要舞台，他於11月23日對日本的超級循環賽中，九局上從日本右投橫山陸人手中轟出一發飛向東京巨蛋右外野上層看台的陽春砲，留下深刻印象。

林安可西武獅日本職棒台灣球星世界12強



