陳鏞基休賽季陪金龍打球 明年確定續戰將成現役最年長

▲▼ 陳鏞基 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅資深內野手陳鏞基的兩年合約即將在年底到期，外界關注他是否續留、以球員身份再戰新球季。對此，陳鏞基昨日受訪時透露，他尚未正式與蘇泰安總經理討論，但最少明年還會續戰，屆時將成為中職最年長現役球員。

受訪時，被問到是否續留球員身份，陳鏞基坦言，「我還沒有真正跟球團聊過。」球季結束後，他先處理家庭事務，並表示剛從外地返台，會找時間與蘇泰安深入討論。 他笑說，自己要先拿號碼牌，「可能還沒輪到我，前面還有安可、智傑以及岱安要談，應該沒這麼快。」

不過對於新球季規劃，陳鏞基給了明確答案，「明年會繼續打，最少明年（會繼續）。」這將是他第16個中職球季。

現年43歲的陳鏞基，本季出賽54場，打擊率0.288、敲出49支安打、5轟與28分打點，整體攻擊指數OPS達0.776，仍具穩定戰力。隨著林智勝、胡金龍退休，他將成為中職年紀最長的現役球員。

談到近期調整，陳鏞基透露還在休息階段，除了與好友胡金龍一起打高爾夫，平常也會重訓、游泳，「游泳比較常。最近幾年休賽季，希望靠游泳維持身體狀態。」

對於每年固定參與的花東「關懷盃」，陳鏞基語氣堅定表示一定會出席，「如果連我們都沒有去，這個三十幾年的關懷盃有可能斷掉。現在年輕選手參與度沒那麼高，希望靠自己一點力量幫助小朋友。」

關鍵字： 陳鏞基統一獅中職續約花東關懷

﻿

