林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

▲陳鏞基 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

林安可有望轉戰日職、加盟西武獅。隊友胡金龍、陳鏞基今日受訪時也分享對林安可的看法，兩人皆給予高度肯定，並一致認為林安可的個性與能力，足以適應日本環境，「他本來就不太會想太多，專注在球場就好了。」

談到是否有與林安可聯繫，胡金龍開玩笑稱，「現在應該不會跟我們聯絡了，可能搬家了，恭喜他啦，希望他好好去享受。」

胡金龍認為，旅外後心態非常重要，「你去日本就是洋將，不能用調整的心態打球。這兩年就是把你最好的表現拿出來，不要猶豫，也不要想太多。」

他對林安可有信心，「他本來就沒有在在意別人想什麼，活在自己的世界裡。」

同樣曾旅外的陳鏞基也對林安可的能力毫不懷疑，「他真的不錯，有這個能力。今年就一直覺得他可能會出國。他自己也說過，以前的願望就是旅外。」陳鏞基笑稱，安可原本想以投手旅外，「結果最後是打者出去，這樣也是滿強的。」

對於旅外選手的適應問題，陳鏞基分享自身經驗。他指出，日本環境相較美國友善許多，「文化比較接近，也比較不會想家。以前我們在小聯盟，要想家得飛很久；但日本很近，家人要探望也方便。吃的方面更不用說，亞洲文化本來就比較相近。」

陳鏞基相信林安可很快就能融入日本環境，「他就是那種不會想太多的選手，把專注力放球場就好。在日本不用像美國一樣還要擔心球場外的事情。」

對於語言可能是安可初期最大的挑戰，陳鏞基認為問題不大，「日本球員對台灣人比較友善，他們應該都會幫助他。」

他笑說，林安可個性悶騷，給人內向的印象，熟起來完全不同，「像他跟傑憲的互動就很不一樣。他一開始不敢跟我講話，慢慢熟了之後，我也會跟他開玩笑，適應上其實不用太擔心。」

