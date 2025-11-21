運動雲

>

山本由伸從來不說「把我換下去」　羅伯斯：無所畏懼的男人

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）登上朝日電視台節目《報道ステーション》時，透露了世界大賽期間有關山本由伸幕後秘辛。

在對陣多倫多藍鳥的世界大賽中，G6先發投了6局96球的山本由伸，G7依然連續登板，從9局途中開始投2.2局無失分，帶領球隊完成2連霸，並獲選為系列賽MVP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯談到在G7「中0日」連投的山本時表示，「他在比賽前的很早時間就說『我可以投』，大概是下午1點左右。」

他透露山本是在晚間8點開打的G7前主動前來告知自己能連投，不過他也補充說，「但聽說由伸其實沒想到自己真的會上場」，意即雖然山本主動申請可以投，但本人並沒有預料自己真的會被派上場。

即便如此，山本仍確實壓制住對手打線，率領球隊奪下世界冠軍，羅伯斯稱讚道，「他是必殺仕事人。」並形容，「他是一個無所畏懼、戰鬥的男人。」

「他一踏上投手丘，那特質就會顯現出來，從他的眼神就能看到專注力，那股強烈的力量。」羅伯斯讚賞他在投手丘上的強韌姿態，並補充說，「對我來說，這就是『必殺仕事人』的含義。」指山本一旦踏上投手丘就變身成冷靜果斷、執行力滿滿的殺手級投手。

此外，羅伯斯也表示，「不僅是那場比賽，我還必須思考未來的比賽。」他指出，身為教練需要兼顧眼前勝負與球員的長期健康，避免過度使用投手，並透露，「但由伸從來沒有說過『把我換下去』。」驚嘆山本從未主動要求退場，展現令人驚訝的強悍。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

魔鷹續留機率升高？劉東洋：他也想回台灣發展

魔鷹續留機率升高？劉東洋：他也想回台灣發展

【難怪魔術師要講廢話】老公施展猜心魔術預測妻想法　全部答對竟讓網友笑瘋

熱門新聞

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

讀者回應

﻿

熱門新聞

1留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

2黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

3樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

4黃子鵬加盟！球迷讓劉東洋差點哭了

5費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

最新新聞

1羅伯斯談朗希成長：哭泣的孩子成戰士

2山本由伸從來不說「把我換下去」

3林安可赴日OK！金鏞笑：活在自己世界

4被U18美國隊嚇到　胡金龍去道奇取經

5教練變球員！莎菈確定投入女職棒

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366