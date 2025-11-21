山本由伸從來不說「把我換下去」　羅伯斯：無所畏懼的男人

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）登上朝日電視台節目《報道ステーション》時，透露了世界大賽期間有關山本由伸幕後秘辛。

在對陣多倫多藍鳥的世界大賽中，G6先發投了6局96球的山本由伸，G7依然連續登板，從9局途中開始投2.2局無失分，帶領球隊完成2連霸，並獲選為系列賽MVP。

羅伯斯談到在G7「中0日」連投的山本時表示，「他在比賽前的很早時間就說『我可以投』，大概是下午1點左右。」

他透露山本是在晚間8點開打的G7前主動前來告知自己能連投，不過他也補充說，「但聽說由伸其實沒想到自己真的會上場」，意即雖然山本主動申請可以投，但本人並沒有預料自己真的會被派上場。

即便如此，山本仍確實壓制住對手打線，率領球隊奪下世界冠軍，羅伯斯稱讚道，「他是必殺仕事人。」並形容，「他是一個無所畏懼、戰鬥的男人。」

「他一踏上投手丘，那特質就會顯現出來，從他的眼神就能看到專注力，那股強烈的力量。」羅伯斯讚賞他在投手丘上的強韌姿態，並補充說，「對我來說，這就是『必殺仕事人』的含義。」指山本一旦踏上投手丘就變身成冷靜果斷、執行力滿滿的殺手級投手。

此外，羅伯斯也表示，「不僅是那場比賽，我還必須思考未來的比賽。」他指出，身為教練需要兼顧眼前勝負與球員的長期健康，避免過度使用投手，並透露，「但由伸從來沒有說過『把我換下去』。」驚嘆山本從未主動要求退場，展現令人驚訝的強悍。