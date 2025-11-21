胡金龍明年赴美道奇春訓取經　坦言被U18美國隊震撼





▲ 2025「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽，胡金龍 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

胡金龍今年球季結束後告別球員生涯，新身分將轉任統一獅一軍助理打擊教練。他透露，明年3月計畫前往美國，道奇春訓將是他的進修重點之一，希望藉此吸收最新訓練觀念，回台後能協助選手提升。

他坦言，之所以萌生赴美學習的念頭，關鍵來自今年U18世界盃，「美國隊球員的能力與其他國家真的有很明顯差距，也讓我很好奇，他們到底是怎麼訓練的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡金龍在今年球季開打前就已宣布引退計畫，隨著獅隊止步季後挑戰賽，他的球員旅程正式劃下句點，留下生涯打擊率3成44、以及打擊王等亮眼成績。

球團日前公布新球季教練團陣容，他接下助理打擊教練重任，被寄望能將多年經驗轉化為選手的成長助力。

談到即將展開的海外進修，胡金龍表示，轉換身分後仍需要更多專業，「教練和球員完全不同，不想一直用舊思維，還是希望能帶給球員一些新的觀念，看一看大聯盟現在流行哪些訓練方式，吸收後再分享給隊上的年輕人。」

胡金龍坦言，U18世界盃的美國隊選手讓他相當震撼，「身體素質與比賽能力都很突出，跟其他國家相比差距非常明顯。」這讓他更想親自走一趟，了解他們如何從訓練中建立出競爭力。