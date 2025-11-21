「新男友get！」TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

▲黃子鵬被「高雄水美眉」TAKAMEI（鷹小妹）「猛攻示愛」笑到害羞 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹棒球隊今（21）日正式迎來重磅補強，以5年6600萬元網羅自由市場最大咖投手黃子鵬。為了展現高雄的熱情與誠意，球團特別安排超高人氣吉祥物「高雄水美眉」TAKAMEI（鷹小妹）親自現身送禮，以獨特又逗趣的「水美眉式迎接儀式」讓黃子鵬一度招架不住，露出害羞笑容。

台鋼雄鷹在TAKAO快閃活動中安排突襲見面會，向球迷送上「超級大禮」—驚喜影片正式宣告黃子鵬加盟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，TAKAMEI先是略帶嬌羞亮相，看到黃子鵬後立刻切換成熱情模式，不僅獻上象徵球隊的帽T與繡有專屬背號的球帽，更用誇大可愛的肢體語言，表達對這位高雄囝仔回家效力的歡迎。

兩人的互動畫面充滿笑點，TAKAMEI先來一記「大臉特寫攻擊」，接著興奮地張開雙手直衝懷抱，最後又依依不捨地送別。黃子鵬則在全程「水美眉攻勢」下頻頻害羞微笑。

影片在現場播放時，球迷瞬間尖叫不斷。領隊劉東洋笑說，這是球團精心安排的小巧思，「最近球迷詢問度真的很高，因此希望能在媒體公布的同時，也讓現場球迷第一時間收到喜訊。」

他也坦言，若非平日，現場球迷勢必更多，「雖然有些可惜，但今天的呈現效果超乎預期，情緒鋪陳、氣氛都很成功，畫面也相當溫馨。」