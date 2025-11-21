撕掉「抬鋼」標籤！18天火速簽下黃子鵬　劉東洋：這次補強意義重大

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹去年在自由市場對4名自由球員開價，但最終全數「槓龜」無緣加盟。今年情勢翻轉，球團以5年總值6600萬元成功簽下高雄囝仔黃子鵬，成為隊史史上首位FA補強，不僅補進本土王牌先發，更象徵台鋼撕掉「抬鋼」標籤。領隊劉東洋直言，「這次補強成功的意義非常重大，能去除外界既有印象。」

回顧去年FA，陳子豪、詹子賢、朱育賢、陳韻文4位球員同時投入自由市場，台鋼大動作對4人全數開價，甚至端出震撼全聯盟的高額合約，仍無人加盟，遭嘲諷「台鋼抬價卻抬不回球員」。

今年台鋼持續自由市場積極補強。樂天投手黃子鵬宣布行使FA後，台鋼在18天內火速完成簽約，成為球團史上第一位成功網羅的自由球員。

對於這次補強的重要性，劉東洋不諱言：「因為是新球隊，競爭力相較其他球隊確實比較欠缺。如果每年都補強失敗，就會讓球員覺得『新球隊沒競爭力』，甚至覺得南部他們不想去。」

他強調，這種印象會讓未來補強變得愈來愈困難，形成惡性循環，因此今年成功簽下黃子鵬，是打破循環的關鍵一擊，「這次補強成功，意義就在於去除這些不必要的印象。對球隊非常重要。」

台鋼今年戰績提升，顯示戰力已逐漸成形，而黃子鵬的加入更是如虎添翼。

黃子鵬去年年薪為840萬元，台鋼開出的條件大幅優於樂天原先提出的4年方案，最終以5年6600萬成功將高雄子弟帶回家鄉球隊。

自2015年林智勝成為首位FA成功轉隊者以來，中職已有陳子豪、朱育賢等6人成功轉隊，黃子鵬成為第7人，也是台鋼隊史第一人。