運動雲

>

撕掉「抬鋼」標籤！18天火速簽下黃子鵬　劉東洋：這次補強意義重大

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）、

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹去年在自由市場對4名自由球員開價，但最終全數「槓龜」無緣加盟。今年情勢翻轉，球團以5年總值6600萬元成功簽下高雄囝仔黃子鵬，成為隊史史上首位FA補強，不僅補進本土王牌先發，更象徵台鋼撕掉「抬鋼」標籤。領隊劉東洋直言，「這次補強成功的意義非常重大，能去除外界既有印象。」

回顧去年FA，陳子豪、詹子賢、朱育賢、陳韻文4位球員同時投入自由市場，台鋼大動作對4人全數開價，甚至端出震撼全聯盟的高額合約，仍無人加盟，遭嘲諷「台鋼抬價卻抬不回球員」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年台鋼持續自由市場積極補強。樂天投手黃子鵬宣布行使FA後，台鋼在18天內火速完成簽約，成為球團史上第一位成功網羅的自由球員。

對於這次補強的重要性，劉東洋不諱言：「因為是新球隊，競爭力相較其他球隊確實比較欠缺。如果每年都補強失敗，就會讓球員覺得『新球隊沒競爭力』，甚至覺得南部他們不想去。」

他強調，這種印象會讓未來補強變得愈來愈困難，形成惡性循環，因此今年成功簽下黃子鵬，是打破循環的關鍵一擊，「這次補強成功，意義就在於去除這些不必要的印象。對球隊非常重要。」

台鋼今年戰績提升，顯示戰力已逐漸成形，而黃子鵬的加入更是如虎添翼。

黃子鵬去年年薪為840萬元，台鋼開出的條件大幅優於樂天原先提出的4年方案，最終以5年6600萬成功將高雄子弟帶回家鄉球隊。

自2015年林智勝成為首位FA成功轉隊者以來，中職已有陳子豪、朱育賢等6人成功轉隊，黃子鵬成為第7人，也是台鋼隊史第一人。

關鍵字： 台鋼雄鷹黃子鵬自由市場FA補強中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

大谷翔平巔峰期勝過邦茲？美記者點數據力挺：真正的五年表現大谷更強

大谷翔平巔峰期勝過邦茲？美記者點數據力挺：真正的五年表現大谷更強

【真實版綠毛蟲】登山遇寶可夢！「野生綠毛蟲」光澤超像玩具

熱門新聞

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

2留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

3樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

4費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

5攻城獅重罰　朱雲豪遭扣薪、禁賽1個月

最新新聞

1鷹小妹猛攻示愛　黃子鵬狂被撩到

2哈登轟31分無用　快艇近10戰狂吞9敗

3「神秘女球迷」揭挺金門農工原因

4撕掉抬鋼標籤！領隊談黃子鵬重大意義

5獨行俠再傳噩耗！資深後衛報銷

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366