「驚人的潛力」村上宗隆、岡本和真入列　MLB公布FA打者排行榜

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

MLB台灣時間21日公布本休賽季成為自由球員（FA）的打者排行榜，透過入札制度尋求挑戰大聯盟的日職養樂多隊內野手村上宗隆名列第7，巨人隊內野手岡本和真則排名第9。

排行榜第1名為本季以56轟奪下國聯全壘打王、並從費城人隊成為FA的舒瓦伯（Kyle Schwarber），第2名為小熊隊FA塔克（Kyle Tucker），第3名則是大都會隊FA阿隆索（Pete Alonso），名單星度十足。

排名第7的村上，被指出是「2026年市場上最大的外卡」，具有不可預測性，「他才25歲，已在日本職棒締造多個優異球季，並且蘊藏驚人的潛在能力。」不過文章同時指出，「他在擊球接觸能力上的課題，在MLB會如何運作，是一個問號。」

儘管如此，報導仍介紹了他在2022年敲出56轟的實績，以及本季因傷僅出賽56場，仍擊出22支全壘打、長打率.663的高水準成績。

文章更寫道，「1年後回顧這份榜單時，也許會覺得他應該排在第1名、也可能不在前10名、或是剛好介於其間。」將他定位為高度未知的存在。

▲岡本和真。（圖／記者李毓康攝）

排名第9的岡本則被介紹為，「與村上相同，岡本也在日本展現了華麗的表現，但因傷使2025年賽季縮水。」

文章並將他與村上相比較，「岡本已29歲，為右打者，雖然成績更加穩定，但在華麗程度上略遜一籌，依然相當令人印象深刻。」

接著文章介紹岡本自2018年至2023年連續6年達成單季至少30轟紀錄，並指出，「他的成長潛力或許不如村上那麼高，但他在2026年更有可能順利地轉往美國發展。」