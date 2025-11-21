運動雲

大谷翔平巔峰期勝過邦茲？美記者點數據力挺：真正的五年表現大谷更強

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平，2025 年獲選為國聯年度 MVP，這是他連續第 3年拿下此獎，也是生涯第 4 度獲獎，獨居史上第 2，僅次於邦茲（Barry Bonds）的 7 次。洛杉磯在地媒體《Dodgers Nation》比較了大谷與邦茲的「巔峰期」，並指出大谷的表現更勝一籌。

《Dodgers Nation》的 YouTube 影片中提到，ESPN 近日以「MLB 史上最偉大的五年表現」為題做專題，並比較了名列 MVP 次數前兩名的球員大谷與邦茲在五年期間的成績。 以 2021 年至 2025 年的五年平均來看，大谷的成績為：打擊率 .285、OPS+ 171、平均每季 47 轟、104 分打點、115 得分、27 盜壘，累計 WAR（投打合計）達到 45.2。邦茲在 1990 至 1994 年間的最佳五年 WAR 為 42.9。

ESPN 也列出邦茲 2000 至 2004 年的成績作為另一個「最佳五年」，這段期間他的 WAR 達 51.1，超過大谷。 然而 《Dodgers Nation》 強調，「一直以來，都有人認為邦茲是史上最有天賦的打者，我不反對這種說法，也尊重這樣的意見。但必須說，邦茲那些最恐怖的賽季，是在他『力量大幅提升』（使用禁藥）的情況下取得的。」

報導中指出若以真正「乾淨」的巔峰期1990〜1994 年比較，「大谷翔平的五年仍然勝出」。即便部分數據邦茲略優，「但大谷還同時當投手，邦茲可沒有投球。」

他也點出另一個差異：季後賽表現。

「邦茲效力海盜時，球隊在 1990 起連 3 年打進季後賽，但他那段期間（PS）20 場比賽，打擊率僅 .191、上壘率 .337、長打率 .265、6 分打點。巔峰期的邦茲在季後賽表現其實非常慘淡。」

而大谷在過去兩年季後賽已經轟出 11 支全壘打；邦茲生涯 6 次季後賽合計也只有 9 轟。

大谷明年即將迎來 32 歲賽季，與道奇的合約還剩 8 年。他預計將在轉隊後首次從開季就以二刀流身分出賽，如果再次重現過去兩年的表現，奪下 MVP 的機率仍然相當高。外界也好奇，這位展現超人級表現的球星，未來是否能超越邦茲的 7 次 MVP 記錄。

