運動雲

>

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

▲▼ 林立 。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 林立 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

黃子鵬在自由市場動向備受關注，樂天桃猿雖以「一次到位」的複數年合約試圖挽留，但情勢仍朝離隊方向發展。面對主力投手可能出走，桃猿接下來的首要任務，就是提前綁住明年將取得自由球員資格的強打林立，避免再失去另一位核心戰力。

副領隊礒江厚綺表示，球團近期持續與林立所屬經紀公司溝通，進展正面，「雙方目前是往好的方向發展，對方也有留下來的意願。」 
他強調，林立多年來在球隊扮演關鍵角色，不僅場上表現亮眼，在其他比賽或訓練時也常帶領隊友，是隊中的精神領袖，「希望未來還能一起為球隊努力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林立明年球季結束後將取得FA資格，而桃猿已著手提前布局，據悉球團傾向開出5年以上長約留人。 
對此，林立先前受訪並未證實，只透露，「合約長度都可以，不排斥單年，也不排斥複數年，目前都還沒確定，交給經紀人去談。」

他表示，球團與經紀公司已展開初步討論，但仍須細部溝通，「一直都有在進行，細節還沒談，經紀人覺得OK後，我再跟球團討論。」

林立坦言，自己並不抗拒繼續留在桃猿，「我明年就是自由球員，留在同一隊不是壞事，有沒有更好的結果，就交由經紀人處理。」

他強調自己專注於備戰新球季，不介入談約細節，「一年約、複數年約都有可能，看經紀人怎麼溝通，我就等經紀公司跟球團談出結果後，再處理後續。」

▲▼黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供）

▲黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 林立桃猿自由球員合約棒球黃子鵬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

台南亞太球場改善進度快　獅隊開幕戰有望如期開打

台南亞太球場改善進度快　獅隊開幕戰有望如期開打

期待面對日本「老對手」　曾祥鈞盼在中華隊找回比賽感覺

期待面對日本「老對手」　曾祥鈞盼在中華隊找回比賽感覺

林昀儒、鄭怡靜3比1逆轉闖混雙冠軍戰　距本季第2冠僅差1步

林昀儒、鄭怡靜3比1逆轉闖混雙冠軍戰　距本季第2冠僅差1步

吳詩儀、郭怡萱都惜敗　WB拳擊年終賽雙拿銀牌作收

吳詩儀、郭怡萱都惜敗　WB拳擊年終賽雙拿銀牌作收

日職新規上路！惡劣天氣可「免等30分鐘」直接終止比賽

日職新規上路！惡劣天氣可「免等30分鐘」直接終止比賽

曾總情蒐日韓戰力：韓國新秀真的很強　日本仍是最強勁敵

曾總情蒐日韓戰力：韓國新秀真的很強　日本仍是最強勁敵

【我皇太子！】男闖總統府管制區狂嗆　大批警一擁而上制伏

熱門新聞

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

台南亞太球場改善進度快　獅隊開幕戰有望如期開打

期待面對日本「老對手」　曾祥鈞盼在中華隊找回比賽感覺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

2WBC中華隊拍板43人集訓名單！

3被追問大谷問到崩潰！道奇老將：真的有點煩

4拳擊女王陳念琴　WB年終賽勇奪金牌

5亞太改善快　獅開幕戰有望如期開打

最新新聞

1留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

2樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

3被追問大谷問到崩潰！道奇老將：真的有點煩

4期待對日本　曾祥鈞盼找比賽感覺

5吳詩儀、郭怡萱惜敗　WB年終賽雙奪銀

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366