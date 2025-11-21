留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

▲ 林立 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

黃子鵬在自由市場動向備受關注，樂天桃猿雖以「一次到位」的複數年合約試圖挽留，但情勢仍朝離隊方向發展。面對主力投手可能出走，桃猿接下來的首要任務，就是提前綁住明年將取得自由球員資格的強打林立，避免再失去另一位核心戰力。

副領隊礒江厚綺表示，球團近期持續與林立所屬經紀公司溝通，進展正面，「雙方目前是往好的方向發展，對方也有留下來的意願。」

他強調，林立多年來在球隊扮演關鍵角色，不僅場上表現亮眼，在其他比賽或訓練時也常帶領隊友，是隊中的精神領袖，「希望未來還能一起為球隊努力。」

林立明年球季結束後將取得FA資格，而桃猿已著手提前布局，據悉球團傾向開出5年以上長約留人。

對此，林立先前受訪並未證實，只透露，「合約長度都可以，不排斥單年，也不排斥複數年，目前都還沒確定，交給經紀人去談。」

他表示，球團與經紀公司已展開初步討論，但仍須細部溝通，「一直都有在進行，細節還沒談，經紀人覺得OK後，我再跟球團討論。」

林立坦言，自己並不抗拒繼續留在桃猿，「我明年就是自由球員，留在同一隊不是壞事，有沒有更好的結果，就交由經紀人處理。」

他強調自己專注於備戰新球季，不介入談約細節，「一年約、複數年約都有可能，看經紀人怎麼溝通，我就等經紀公司跟球團談出結果後，再處理後續。」





▲黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供）