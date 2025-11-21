「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

▲黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿主力投手黃子鵬進入自由球員市場後，各界關注他的下一步動向。球團副領隊礒江厚綺受訪時坦言，球隊已多次向經紀公司悍創表達立場，希望以複數年合約留下這位王牌投手，目前僅能「靜待回覆」。隨著台鋼雄鷹積極搶人、傳出已開出更高價碼，黃子鵬最終離隊、投入家鄉球隊的可能性大幅提高。

樂天已開出複數年「一口價」 盼留主力王牌

[廣告]請繼續往下閱讀...

礒江厚綺透露，球團與黃子鵬經紀公司保持密切聯繫，「我們有持續關心進度，也多次表達希望他留下的誠意。」

據了解，樂天在選秀前就開出4年約5千萬的條件，且是「一次到位」的價碼，球團並未證實，礒江厚綺僅表示，「我們提供的複數合約就是3年以上。」

至於合約是否就是「一口價」，礒江厚綺坦言，「可以這麼說，我們第一次提出的條件，就是我們認為最好的，不是從低喊到高。」

他強調，球團提供的複數約為3年以上，並非象徵性報價，「還是要看黃子鵬以及經紀團隊最後的評估溝通，無論如何，我們是全心全力表達這份提案。」

▲洪一中過去在Lamigo（樂天前身）就帶過黃子鵬，一直相當欣賞他，當年更大讚他「態度好、投得好、長得也好」。（圖／記者黃克翔攝）

台鋼狂追！傳「5年6000萬起跳」黃子鵬轉隊機率大增

市場消息指出，台鋼雄鷹把黃子鵬視為補強重點，開出5年6千萬的合約，目前甚至再往上加碼，展現搶人大決心。

有別於去年「多線並行」的大動作，台鋼這次在自由市場集中火力，全力鎖定黃子鵬。原本也有興趣的林岱安，目前腳步明顯放緩，就是希望優先確定黃子鵬的動向。

黃子鵬家鄉在高雄，返鄉效力並獲得更有保障的合約自然具吸引力。圈內近期也傳出，從台鋼的積極程度判斷，黃子鵬加盟台鋼的機率相當高。

台鋼總教練洪一中過去在Lamigo（樂天前身）就帶過黃子鵬，一直相當欣賞他，當年更大讚他「態度好、投得好、長得也好」，並預言會成為看板球星，如今兩人有望再度合作。

經紀公司：已與多隊洽談 台鋼最積極

悍創代表陳德倫表示，黃子鵬並非只與台鋼談，「都有在跟各隊洽談，包括母隊樂天，目前仍有保持聯繫。」但他也坦言，「確實是台鋼較為積極，希望盡快有一個結果，我們會加快進度。」

黃子鵬持續自主訓練 預計再赴奧地利充電

目前黃子鵬專注備戰新球季，已把談約全權交給經紀公司處理，今年預計再次前往奧地利紅牛運動員訓練中心進行訓練，調整身體狀態，以最佳面貌迎接明年。