「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將羅哈斯嘆：一點互動都被放大

▲羅哈斯（Miguel Rojas） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅哈斯（Miguel Rojas） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

洛杉磯道奇內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）近日在多個 podcast 節目中亮相，坦言自從大谷翔平加盟後，媒體對大谷的高度關注連帶影響隊友生活與受訪心情。他說，身為大谷的隊友，無論是世界大賽第7戰的精彩表現，或平日訓練、比賽後的小互動，都會被媒體追問，「多少會覺得煩啦，也會有點不自在。」

羅哈斯表示，他完全理解媒體職責所在，也知道外界對大谷充滿好奇，因此每次受訪都難免會被問到「大谷今天說了什麼」、「你們剛剛聊什麼」等細節。但他坦言，這些問題經常讓更衣室氣氛變得緊繃，「那些很小的互動都會被放大解讀，讓我們很難講出真正的想法。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步指出，媒體的追問有時會讓其他隊友覺得「壓力很大」，尤其是在想專注於比賽、或只是想保持自然交流時，也常被捕捉並變成報導焦點。羅哈斯也溫和呼籲，希望記者們能適度降低對大谷話題的追蹤頻率，「不然大家真的會覺得不太自在。」

儘管如此，羅哈斯仍強調對大谷毫無怨言，甚至欣賞這位日本巨星對球隊帶來的正面能量，只是期盼外界能給予球員更多正常相處的空間。

關鍵字： 大谷翔平羅哈斯道奇隊媒體壓力隊友情緒

