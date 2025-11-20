運動雲

>

台南亞太球場改善進度快　獅隊開幕戰有望如期開打

▲韓國樂天巨人棒球隊在「台南亞太國際棒球訓練中心」展開春訓活動，在台訓練期間樂天巨人隊也規劃與台南在地三級球隊舉辦4場交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南亞太成棒主球場今年初完工後，目前進入中職認證最後階段，在改善進度比預期快情況下，有機會在3月安排中職官辦熱身賽，同時讓統一獅主場開幕戰順利開打。（圖／記者林東良翻攝）

文／中央社

台南亞太成棒主球場今年初完工後，目前進入中職認證最後階段，在改善進度比預期快情況下，有機會在3月安排中職官辦熱身賽，同時讓統一獅主場開幕戰順利開打。

台南亞太成棒主球場是全台最大室外棒球場，可容納2萬5000名觀眾入場，獅隊日前透過聲明指出，已經與台南市體育局達成共識，雙方同意待中職聯盟審核通過後，亞太成棒主球場將在明年配合中職賽事時程，採按次租用方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南亞太成棒主球場在今年初完工後，台南市政府即與獅隊球團進行相關場地測試，並藉由熱身賽事與球員回饋意見，不斷進行場地優化，目前正進入中職聯盟認證的最後階段。

中職聯盟今天透過聲明指出，會長蔡其昌昨天率領秘書長楊清瓏與相關賽務部同仁，前往了解亞太棒球場目前改善進度，針對聯盟提出的11項球場改善項目，包含全壘打標線錯置、界外區防撞墊補強、外野牆面上色等問題，已經完成9項，最後2項預計於11月下旬前完成，比預期的進度快。

蔡其昌表示，待完成後會發複驗公文給聯盟，聯盟將會快速安排複驗，並預計在12月至1月安排相關測試賽事，如果順利的話，有機會在2026年3月的聯盟官辦熱身賽安排賽事，為接下來獅隊的台南開幕戰做好準備。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

高雄選手被爆穿中國隊服出賽　運動部：若屬實將追討獎金

高雄選手被爆穿中國隊服出賽　運動部：若屬實將追討獎金

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

熱門新聞

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

讀者回應

﻿

熱門新聞

1費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

2WBC中華隊拍板43人集訓名單！

3美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」

4台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

5台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

最新新聞

1吳詩儀、郭怡萱惜敗　WB年終賽雙奪銀

2拳擊女王陳念琴　WB年終賽勇奪金牌

3林昀儒、鄭怡靜逆轉闖混雙冠軍戰

4亞太改善快　獅開幕戰有望如期開打

5日職新規：雨勢大免等了直接喊停！

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366