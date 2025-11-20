運動雲

3輪滑選手穿中國隊服大陸出賽　高市府收集資料送運動部審查

▲▼高雄市議員陳麗娜爆，高雄運動員穿中國隊服赴陸出賽。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

▲高雄市議員陳麗娜爆，高雄運動員穿中國隊服赴陸出賽。（圖／高雄市議員陳麗娜提供 ）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市3名輪滑選手日前赴中國參加比賽，引發外界質疑是否涉及代表當地政府部門出賽。高雄市運發局根據目前所收集的資料表示，3名選手均屬個人名義受邀參與不同隊伍，但其所屬隊伍名稱帶有「貴陽市」、「廣東省」等字樣，後續收集資料將送運動部審查是否違反相關規範。

經查核賽事秩序冊及本市相關委員會資料，參賽的高雄市籍選手為歐姓、鍾姓、吳姓共3人，皆參加「2025全國輪滑錦標賽」。

運發局表示，目前議員質詢和媒體報導，其實包括兩個賽事，一為「第15屆全國運動會」、另一個為「2025全國輪滑錦標賽」，兩者競賽規則也有不同。

2025全國輪滑錦標賽條件為中華人民共和國公民、港澳台地區運動員均可通過參加單位參賽，港澳台地區運動員請通過當地輪滑運動主管部門統一組隊，並須繳交有效證件之副本，如身分證、戶口簿、護照等，參加單位包含各學校、輪滑俱樂部、相關培訓機構等。

運發局指出，本次事件涉及「兩岸體育交流處理規範」第7點第2款，不得「組隊」赴陸參加其指稱「全國性」活動之規定，雖選手並非組隊前往，但參加之賽事名稱、隊名易造成國家形象受損疑慮。市府已彙整相關資料將送運動部審查。

運發局指出，因涉及運動部國光獎金發放，後續將相關資料送運動部審查是否違反「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」。若經查證屬實，運動部可廢止其獲獎資格，並追繳已頒發之獎章及證書，運發局則將依據運動部裁處結果依法進行後續處置。

