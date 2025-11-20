運動雲

>

曾總情蒐日韓戰力：韓國新秀真的很強　日本仍是最強勁敵

▲左起蔡其昌、曾豪駒、張建銘、林岳平、高志綱在東京巨蛋。（圖／取自蔡其昌Threads）

▲中華隊教練團日前赴東京觀察日韓交流賽，曾總點名韓國新秀具潛力，日本仍是最大考驗。左起蔡其昌、曾豪駒、張建銘、林岳平、高志綱。（圖／取自蔡其昌Threads）

記者王真魚／綜合報導

為迎戰2026年3月登場的世界棒球經典賽（WBC），中華隊教練團與情蒐人員日前隨隊赴東京巨蛋，觀察日本、韓國兩隊的交流賽狀況。總教練曾豪駒回台後透露，此行主要鎖定兩隊陣容特性，其中韓國隊多位年輕新秀的爆發力與技術表現，讓教練團相當關注；而日本隊依舊展現全面而成熟的戰力，仍會是中華隊在C組最強的競爭對手。

中華隊此次從資格賽突圍，明年將在東京與日本、韓國、澳洲、捷克同組競爭，3月5日起連戰四天，力拚前兩名晉級美國複賽。為掌握主要對手近況，教練團日前全員到場進行情蒐，中職會長蔡其昌也分享照片，笑稱不是在「點飲料」，而是陪同教練團做賽前功課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾豪駒表示，韓國隊本次交流賽帶了不少年輕球員，他在比賽中觀察到幾位選手具備相當亮眼的實力，其中部分打者力量驚人，「有幾位年輕選手的打擊真的很強，會是我們之後持續關注的對象。」

至於日本隊，他坦言仍是中華隊在預賽階段最具威脅的勁旅，「不管是投、打、守上面其實都滿成熟的，都有一定的水準。」

中華隊明年1月起將展開兩階段集訓，農曆年後移師台北大巨蛋調整，預計2月底赴日本與日職火腿、軟銀進行交流賽，並前往宮崎參加官辦熱身賽。屆時的實戰調整也將依照今日確認的43人集訓名單為基礎，逐步縮小至最終30人名單。
 

關鍵字： 標籤:中華隊WBC日本隊韓國隊棒球賽事

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

高雄選手被爆穿中國隊服出賽　運動部：若屬實將追討獎金

高雄選手被爆穿中國隊服出賽　運動部：若屬實將追討獎金

【我皇太子！】男闖總統府管制區狂嗆　大批警一擁而上制伏

熱門新聞

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

讀者回應

﻿

熱門新聞

1費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

2美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」

3台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

4WBC中華隊拍板43人集訓名單！

5台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

最新新聞

1點名富永啟生　林秉聖喊話死守他

2北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒了

3陳昱勛提7局好球帶爭議

4中華聽奧代表團添2銅

5曾總情蒐日韓戰力：韓新秀爆發、日戰力成熟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366