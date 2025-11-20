曾總情蒐日韓戰力：韓國新秀真的很強　日本仍是最強勁敵





▲中華隊教練團日前赴東京觀察日韓交流賽，曾總點名韓國新秀具潛力，日本仍是最大考驗。左起蔡其昌、曾豪駒、張建銘、林岳平、高志綱。（圖／取自蔡其昌Threads）

記者王真魚／綜合報導

為迎戰2026年3月登場的世界棒球經典賽（WBC），中華隊教練團與情蒐人員日前隨隊赴東京巨蛋，觀察日本、韓國兩隊的交流賽狀況。總教練曾豪駒回台後透露，此行主要鎖定兩隊陣容特性，其中韓國隊多位年輕新秀的爆發力與技術表現，讓教練團相當關注；而日本隊依舊展現全面而成熟的戰力，仍會是中華隊在C組最強的競爭對手。

中華隊此次從資格賽突圍，明年將在東京與日本、韓國、澳洲、捷克同組競爭，3月5日起連戰四天，力拚前兩名晉級美國複賽。為掌握主要對手近況，教練團日前全員到場進行情蒐，中職會長蔡其昌也分享照片，笑稱不是在「點飲料」，而是陪同教練團做賽前功課。

曾豪駒表示，韓國隊本次交流賽帶了不少年輕球員，他在比賽中觀察到幾位選手具備相當亮眼的實力，其中部分打者力量驚人，「有幾位年輕選手的打擊真的很強，會是我們之後持續關注的對象。」

至於日本隊，他坦言仍是中華隊在預賽階段最具威脅的勁旅，「不管是投、打、守上面其實都滿成熟的，都有一定的水準。」

中華隊明年1月起將展開兩階段集訓，農曆年後移師台北大巨蛋調整，預計2月底赴日本與日職火腿、軟銀進行交流賽，並前往宮崎參加官辦熱身賽。屆時的實戰調整也將依照今日確認的43人集訓名單為基礎，逐步縮小至最終30人名單。

