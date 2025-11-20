費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），旅美球員歸隊時程仍是目前最大的變數。總教練曾豪駒表示，國家隊正與美職球團持續協調，但大聯盟初步回應「不論大小聯盟選手，都可能要到官辦熱身賽時才能加入集訓」，團隊努力爭取更早報到的可能性。

教練團近期也陸續向球員詢問參賽意願，多數球員態度正面，少部分則因身體狀況仍在評估階段。值得關注的是，兩名台美混血戰力外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）與強打龍恩（Jonathon Long）延續過往立場，再次明確表態「願意為台灣出戰」。

中職先前赴美拜訪，兩人多次表態「願穿上台灣戰袍」，也與聯盟保持密切聯繫。其中龍恩的意願尤其明確。

龍恩的母親來自台灣，他本人長期與台灣親屬往來密切。蔡其昌赴美時，龍恩更在初次會談後隔天主動邀請團隊上門作客，展現十足誠意。

蔡其昌分享，龍恩與他的家人都將代表台灣視為榮耀。

費爾柴德當時雖因行程未能與中職代表面談，但同樣和聯盟密切聯繫，也多次在訪談中表示希望加入中華隊。他曾說，「若有機會代表台灣出賽，會是非常棒的事情。」

至於去年12強冠軍班底的陳傑憲、林立，曾豪駒坦言兩人都非常願意參戰，但連年征戰累積不少傷勢，仍需視恢復情況決定是否能正式投入集訓。





▲龍恩（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）