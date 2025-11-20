黑豹旗／越激越強！曾乙倫臨危受命僅熱5球就登板　2.1局飆6K助隊晉級

▲鶯歌工商曾乙倫。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗16強賽今（20日）在三重棒球場開打，新北市鶯歌工商靠著中繼投手曾乙倫繳出2.1局6次三振無失分的優秀表現，外加打線中後段強勢爆發，以8比1擊敗臺東成功商水，順利挺進本屆8強。

臨時被叫上場 曾乙倫只熱5球就登板

鶯歌工商先發陳昶瑞前兩局狀況不錯，但3局下遭遇滿壘危機，教練團決定提前換投；曾乙倫坦言，上場前的準備比以往更臨時：「我原本以為昶瑞應該還好，結果場面突然變怪，我才加速熱身。」

「教練走出來時我還想『不可能要換我吧』，結果就真的叫我了，我大概只傳4顆球、捕手再丟1顆，總共5顆，就直接上場。」曾乙倫說。

投手丘因場地關係，黏土較重，他也趁整地時間多投幾球讓身體進入狀態；儘管熱身時間還是較少，但曾乙倫仍展現驚人壓制力，橫跨3、4兩局投出「跨局連4K」，本場2.1局沒有被敲任何安打、6次三振、1保送無失分，成為球隊獲勝功臣之一；加上前幾戰累積，他已在本屆賽事投出11局、18K、0失分的火燙身手。

不怕鼓譟 反而越激越強

針對成功商水在比賽中以喊聲、鼓譟聲製造壓力，曾乙倫表示自己完全不受影響，「我們先發陳昶瑞可能多少有點被影響，但我還好；對手這樣反而會激到我，我有時候被激會投得更好。」

他也提到，下一戰是8強關鍵戰役，「投手表現依舊重要，我相信我們投手群壓得住，接下來就看打擊是否能延續。」

曾乙倫從小三接觸樂樂棒，5年級後正式開始踏上棒球路，從小學到高中一年級皆為二刀流，但在教練建議下，他決定專心投手：「專心練一項比較不容易受傷，也能把投球做好。」他最後說。