真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

▲ 真美子「MVP妻」傳說曝光！1.5萬日圓蛋糕、贊助飲料細節全被捕捉。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據日本媒體報導，在道奇隊連續兩年奪下世界大賽冠軍的背後，大谷翔平妻子真美子被認為是最重要的支柱。今年4月兩人迎來第一個孩子，雖然真美子鮮少公開露面，但她在家庭中的支持被視為大谷持續保持巔峰的重要力量。

日媒指出，近期社群平台上流出一段影片，只見大谷推著嬰兒車走向道奇球場包廂區，真美子則身穿休閒長袖與長褲緊跟其後。現場球迷驚喜尖叫，甚至有球迷因靠太近被保全勸阻。影片曝光後，大谷一家在美國的人氣再次受到驗證，網友更開始分析嬰兒車品牌、配件來源，討論熱度驚人。 真美子本就鮮少在公開場合露面。

《日刊體育》專欄作家福島良一表示，「無論是勝利遊行或明星賽紅毯，球員太太通常會露面，但大聯盟文化重視隱私，大谷也奉行低調原則。」 婚前是籃球選手的真美子，婚後則將心力放在家庭。大谷曾透露，妻子在懷孕期間仍細心為他調整飲食，讓他能全力專注比賽；當地媒體也直言，大谷能維持頂尖表現，太太的支持功不可沒。

今年4月，真美子生下長女。大谷只請了兩天「陪產假」，在記者會上坦言無法陪伴妻小讓他感到不安。

▲ 日媒：夫妻合體拍廣告指日可待。（圖／達志影像／美聯社）

據熟悉大谷生活的美媒記者透露，「大谷回家後幾乎都親自照顧女兒，甚至親自開車載孩子去健康檢查。他知道自己不在家的時間多，希望能減輕太太負擔。」雖然睡眠時間縮短，但他反而說「照顧小孩反讓他從比賽的疲憊中解放」。

日媒也報導，在道奇封王遊行中，真美子與佛里曼（Freddie Freeman）夫人並肩而坐的畫面，被球團攝影師捕捉後發布至社群，引發大量關注。她在「道奇太太團」中依然是特別亮眼的存在。

此外，即便是小細節也成話題。例如她在遊行中拿著舊款iPhone，引來美媒稱讚「樸素、真實」；手中的伊藤園「お～いお茶」飲料更被認為是對大谷代言品牌的貼心配合。

日媒另外指出，今年東京開幕系列賽時，真美子因懷孕無法隨隊來日，但她仍貼心為遠道而來的太太團準備代代木上原知名店家、價值1萬5000日圓的高級蛋糕作為伴手禮，細膩心思獲得一致好評。

有廣告業者透露，夫妻檔的廣告邀約本就很多，如今迎來第一個孩子後，嬰幼兒用品品牌也積極加入行列。「雖然大谷一向不願把家人推到檯面上，但成為父親後，他對兒童品牌確實更感興趣。這個休賽季，是否會出現夫婦同台的廣告，是一大看點。