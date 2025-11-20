運動雲

>

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

▲▼大谷翔平的妻子田中真美子。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 真美子「MVP妻」傳說曝光！1.5萬日圓蛋糕、贊助飲料細節全被捕捉。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據日本媒體報導，在道奇隊連續兩年奪下世界大賽冠軍的背後，大谷翔平妻子真美子被認為是最重要的支柱。今年4月兩人迎來第一個孩子，雖然真美子鮮少公開露面，但她在家庭中的支持被視為大谷持續保持巔峰的重要力量。

日媒指出，近期社群平台上流出一段影片，只見大谷推著嬰兒車走向道奇球場包廂區，真美子則身穿休閒長袖與長褲緊跟其後。現場球迷驚喜尖叫，甚至有球迷因靠太近被保全勸阻。影片曝光後，大谷一家在美國的人氣再次受到驗證，網友更開始分析嬰兒車品牌、配件來源，討論熱度驚人。 真美子本就鮮少在公開場合露面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《日刊體育》專欄作家福島良一表示，「無論是勝利遊行或明星賽紅毯，球員太太通常會露面，但大聯盟文化重視隱私，大谷也奉行低調原則。」 婚前是籃球選手的真美子，婚後則將心力放在家庭。大谷曾透露，妻子在懷孕期間仍細心為他調整飲食，讓他能全力專注比賽；當地媒體也直言，大谷能維持頂尖表現，太太的支持功不可沒。

今年4月，真美子生下長女。大谷只請了兩天「陪產假」，在記者會上坦言無法陪伴妻小讓他感到不安。

▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日媒：夫妻合體拍廣告指日可待。（圖／達志影像／美聯社）

據熟悉大谷生活的美媒記者透露，「大谷回家後幾乎都親自照顧女兒，甚至親自開車載孩子去健康檢查。他知道自己不在家的時間多，希望能減輕太太負擔。」雖然睡眠時間縮短，但他反而說「照顧小孩反讓他從比賽的疲憊中解放」。

日媒也報導，在道奇封王遊行中，真美子與佛里曼（Freddie Freeman）夫人並肩而坐的畫面，被球團攝影師捕捉後發布至社群，引發大量關注。她在「道奇太太團」中依然是特別亮眼的存在。

此外，即便是小細節也成話題。例如她在遊行中拿著舊款iPhone，引來美媒稱讚「樸素、真實」；手中的伊藤園「お～いお茶」飲料更被認為是對大谷代言品牌的貼心配合。

日媒另外指出，今年東京開幕系列賽時，真美子因懷孕無法隨隊來日，但她仍貼心為遠道而來的太太團準備代代木上原知名店家、價值1萬5000日圓的高級蛋糕作為伴手禮，細膩心思獲得一致好評。

有廣告業者透露，夫妻檔的廣告邀約本就很多，如今迎來第一個孩子後，嬰幼兒用品品牌也積極加入行列。「雖然大谷一向不願把家人推到檯面上，但成為父親後，他對兒童品牌確實更感興趣。這個休賽季，是否會出現夫婦同台的廣告，是一大看點。

關鍵字： 大谷翔平真美子道奇世界大賽家庭支持

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

佐藤由規天天盯訓徐翔聖　點出台日混血好手成長與下一步課題

佐藤由規天天盯訓徐翔聖　點出台日混血好手成長與下一步課題

張景淯寫中職生涯最多用球！化解滿壘危機振奮　盼冬盟以賽代訓

張景淯寫中職生涯最多用球！化解滿壘危機振奮　盼冬盟以賽代訓

海神蘇文儒轟31分、布里茲克大三元　雲豹不敗神話破滅吞本季首敗

海神蘇文儒轟31分、布里茲克大三元　雲豹不敗神話破滅吞本季首敗

被好友誤擊下體　桑尼「蛋蛋的憂傷」賽後笑喊好痛

被好友誤擊下體　桑尼「蛋蛋的憂傷」賽後笑喊好痛

【一定有故事】小媽媽抱「假嬰兒」餵奶拍嗝 男客急關心！真相曝笑翻

熱門新聞

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

2美國男籃危機　詹皇、柯瑞參賽機率低

3從WBC到MLB　Netflix正式進軍大聯盟

4兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻受傷

5鄭兆行也不知下一步：希望能留下...

最新新聞

1教士傳奇Randy Jones辭世

2真美子話題度暴衝　夫妻廣告合體近了？

3台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

4從WBC到MLB　Netflix正式進軍大聯盟

5MLB與PitchCom續約6年　WBC同步採用

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366