▲ MLB宣布與PitchCom續約6年 最快明年3月WBC正式導入 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）今（20日）宣布，已與投捕暗號電子傳輸系統「PitchCom」達成為期6年的續約協議，將在大聯盟與3A層級持續使用至2031年。官方同時透露，「PitchCom」有望成為未來世界棒球經典賽（WBC）各隊的標準配備，最快自明年3月的賽事就可能正式導入。

PitchCom自2022年在MLB推行，2023年起搭配「投球計時器（Pitch Clock）」新規則，讓比賽節奏明顯加快。聯盟指出，這項技術有助提升比賽安全、縮短比賽時間，並讓球員的運動能力更明確展現，也獲得年輕球迷族群的正面回饋。

根據官方數據，今年例行賽平均比賽時間為2小時38分，連續三年低於2小時40分，這是自1983至1985年後睽違40年的趨勢。9局比賽超過3小時30分的場次也大幅減少；2021年共有391場，2024年僅3場。

MLB主席曼弗瑞德（Rob Manfred）表示，「無論是防止偷暗號、或縮短比賽時間，PitchCom都為我們提升球迷體驗帶來重大貢獻。」

PitchCom公司共同擁有者韓金斯（John Hankins）也在聲明中強調，「我們相信PitchCom將很快成為所有參加WBC國家隊的標準配備。」