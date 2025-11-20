運動雲

>

MLB宣布與PitchCom續約6年　最快明年3月WBC正式導入

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ MLB宣布與PitchCom續約6年　最快明年3月WBC正式導入 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）今（20日）宣布，已與投捕暗號電子傳輸系統「PitchCom」達成為期6年的續約協議，將在大聯盟與3A層級持續使用至2031年。官方同時透露，「PitchCom」有望成為未來世界棒球經典賽（WBC）各隊的標準配備，最快自明年3月的賽事就可能正式導入。

PitchCom自2022年在MLB推行，2023年起搭配「投球計時器（Pitch Clock）」新規則，讓比賽節奏明顯加快。聯盟指出，這項技術有助提升比賽安全、縮短比賽時間，並讓球員的運動能力更明確展現，也獲得年輕球迷族群的正面回饋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據官方數據，今年例行賽平均比賽時間為2小時38分，連續三年低於2小時40分，這是自1983至1985年後睽違40年的趨勢。9局比賽超過3小時30分的場次也大幅減少；2021年共有391場，2024年僅3場。

MLB主席曼弗瑞德（Rob Manfred）表示，「無論是防止偷暗號、或縮短比賽時間，PitchCom都為我們提升球迷體驗帶來重大貢獻。」

PitchCom公司共同擁有者韓金斯（John Hankins）也在聲明中強調，「我們相信PitchCom將很快成為所有參加WBC國家隊的標準配備。」

關鍵字： 標籤:MLBPitchComWBC棒球技術比賽節奏

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

佐藤由規天天盯訓徐翔聖　點出台日混血好手成長與下一步課題

佐藤由規天天盯訓徐翔聖　點出台日混血好手成長與下一步課題

張景淯寫中職生涯最多用球！化解滿壘危機振奮　盼冬盟以賽代訓

張景淯寫中職生涯最多用球！化解滿壘危機振奮　盼冬盟以賽代訓

海神蘇文儒轟31分、布里茲克大三元　雲豹不敗神話破滅吞本季首敗

海神蘇文儒轟31分、布里茲克大三元　雲豹不敗神話破滅吞本季首敗

被好友誤擊下體　桑尼「蛋蛋的憂傷」賽後笑喊好痛

被好友誤擊下體　桑尼「蛋蛋的憂傷」賽後笑喊好痛

鍾欣凌訪問中想上廁所　陳意涵:哭一哭就不想尿了

熱門新聞

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

2美國男籃危機　詹皇、柯瑞參賽機率低

3從WBC到MLB　Netflix正式進軍大聯盟

4兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻受傷

5鄭兆行也不知下一步：希望能留下...

最新新聞

1教士傳奇Randy Jones辭世

2真美子話題度暴衝　夫妻廣告合體近了？

3台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

4從WBC到MLB　Netflix正式進軍大聯盟

5MLB與PitchCom續約6年　WBC同步採用

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366