歷經三度落選終迎機會　兄弟自培陳原維冬盟盼證明自己

記者楊舒帆／高雄報導

曾旅日的投手陳原維返台後持續追逐棒球夢，歷經3次（2023-2025）選秀落選，終於在今年獲得中信兄弟自主培訓的機會，並透過冬季聯盟踏出職業生涯的第一步。

陳原維在15日對日職聯隊中繼1.2局拿下中繼成功，16日對台灣海洋同樣中繼1.2局無失分，前兩場皆未被敲安打，防禦率維持完美的 0。他表示：「整體來說，現在在球場上面對危機時比較不會那麼慌張。」但坦言壘上有跑者時仍需要一點時間找到好球帶。

陳原維曾就讀日本日南學園、東京國際大，其後踏入列特博生技、全越運動等業餘球隊，最後獲得兄弟自主培訓機會。他說：「會把握這難得的機會，證明自己有能力在職棒生存。」他透露明年仍將以自主培訓球員身分出發，現階段則透過冬盟累積經驗，「收到通知時很興奮，身為一個自培選手，也很興奮能參與。」

談到在冬盟的調整，陳原維表示：「目前還在適應備戰流程，和業餘階段非常不同，也正在學習如何在職棒中扮演好中繼投手角色。」台灣山林投手教練蕭一傑是他在日南學園的大學長，也不斷鼓勵他「放膽去做，更自信地投球」。

陳原維提到，日本社會人棒球中也有兩位熟悉的名字，捕手萩原義輝曾在大學同聯盟比賽，三壘手山田健太則是同梯、出身甲子園強豪大阪桐蔭，「這兩位算是比較熟悉的。」

回想日本棒球生涯告一段落返台的原因，陳原維說：「原本考慮加入日本社會人，但因受傷錯過機會，獨立聯盟薪水又比較困難，所以決定回台再拚一次。」

球速方面，他曾在2024年投出生涯最快147公里。他補充：「去年底當了四個月大頭兵，3月退伍後到全越報到，球速還在慢慢找回來，今年最快是一顆146公里。」