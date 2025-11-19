運動雲

>

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥小熊隊投手今永昇太（32 歲）在成為自由球員（FA）後，已確定選擇留隊。台灣時間 19 日，大聯盟球員工會宣布，他已接受球團提出的 FA 補償制度「合格報價（Qualifying Offe）」。根據 MLB 官網報導，今永將以 1 年 2202 萬 5000 美元（約日幣34 億元） 的合約續留小熊。

所謂合格報價，是前球隊可在球季結束後，對 FA 球員提出「規定額」的一年合約（金額為全聯盟年薪前 125 名選手的平均），若球員拒絕合格報價並完成轉隊，原球隊可獲得選秀權補償。 美東時間 18 日下午 4 點（台灣時間 19 日上午 5點）是合格報價的回覆期限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年共有 13 名球員收到合格報價，其中包括今永在內的等4 人接受，其餘為洋基葛里遜（Trent Grisham）、老虎二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）與釀酒人右投伍德魯夫（Brandon Woodruff）。 另外 9 人拒絕，包含費城人 FA、國聯打擊雙冠王舒瓦伯（Kyle Schwarber），以及小熊 FA 外野手塔克（Kyle Tucker）等人。

今永之所以成為自由球員，是因為小熊隊並未啟動合約中的 3 年延長選項，而今永本人也選擇不執行球員選項，因此進入 FA 市場。

本季為今永大聯盟生涯第 2 年，期間因傷短暫缺陣，整季共先發 25 場，繳出 9 勝 8 敗、防禦率 3.73 的成績，並在季後賽登板 2 場。

關鍵字： 今永昇太小熊隊MLB合格報價自由球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

彭政閔U18就看好曾冠傑　讚爆發力十足、冬盟連兩戰長打火力

彭政閔U18就看好曾冠傑　讚爆發力十足、冬盟連兩戰長打火力

今井達也爭奪戰開打！吸引10隊競逐　美媒估8年2億美元大約

今井達也爭奪戰開打！吸引10隊競逐　美媒估8年2億美元大約

曾家輝橫濱秋訓有感調整中　兩度三振韓國國家隊打者曝策略

曾家輝橫濱秋訓有感調整中　兩度三振韓國國家隊打者曝策略

曾家輝5局好投壓制彭政閔看見成長　台灣山林7比2擊敗韓職聯軍

曾家輝5局好投壓制彭政閔看見成長　台灣山林7比2擊敗韓職聯軍

台灣山林先發公告出錯　彭政閔親赴休息室向韓職教頭致歉

台灣山林先發公告出錯　彭政閔親赴休息室向韓職教頭致歉

【不要跟女生說冷靜】9歲兒子年紀輕輕就悟出了一些道理

熱門新聞

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

彭政閔U18就看好曾冠傑　讚爆發力十足、冬盟連兩戰長打火力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1唐西奇遭獨行俠交易新內幕！

2今永昇太續留小熊！接受6.8億QO

3鄭兆行也不知下一步：希望能留下...

4恭喜！李灝宇、莊陳仲敖進40人名單

5兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野

最新新聞

1希臘怪物倒下　公鹿字母哥進傷兵名單

2恭喜！李灝宇、莊陳仲敖進40人名單

3巨人宣布岡本和真申請入札挑戰大聯盟

4今永昇太續留小熊！接受6.8億QO

5今井達也入札啟動！美媒估8年2億大約

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【眼神茫然】物流車輾斃女騎士！ 肇事司機蹲路邊嚼檳榔滑手機

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

【全部蛋掉】25萬顆毒蛋集中銷毀！ 警方全程壓車監控

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

【泯滅人性】3機車等紅燈被轎車撞翻　「硬催油門」輾亡騎士逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366