今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥小熊隊投手今永昇太（32 歲）在成為自由球員（FA）後，已確定選擇留隊。台灣時間 19 日，大聯盟球員工會宣布，他已接受球團提出的 FA 補償制度「合格報價（Qualifying Offe）」。根據 MLB 官網報導，今永將以 1 年 2202 萬 5000 美元（約日幣34 億元） 的合約續留小熊。

所謂合格報價，是前球隊可在球季結束後，對 FA 球員提出「規定額」的一年合約（金額為全聯盟年薪前 125 名選手的平均），若球員拒絕合格報價並完成轉隊，原球隊可獲得選秀權補償。 美東時間 18 日下午 4 點（台灣時間 19 日上午 5點）是合格報價的回覆期限。

今年共有 13 名球員收到合格報價，其中包括今永在內的等4 人接受，其餘為洋基葛里遜（Trent Grisham）、老虎二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）與釀酒人右投伍德魯夫（Brandon Woodruff）。 另外 9 人拒絕，包含費城人 FA、國聯打擊雙冠王舒瓦伯（Kyle Schwarber），以及小熊 FA 外野手塔克（Kyle Tucker）等人。

今永之所以成為自由球員，是因為小熊隊並未啟動合約中的 3 年延長選項，而今永本人也選擇不執行球員選項，因此進入 FA 市場。

本季為今永大聯盟生涯第 2 年，期間因傷短暫缺陣，整季共先發 25 場，繳出 9 勝 8 敗、防禦率 3.73 的成績，並在季後賽登板 2 場。