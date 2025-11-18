兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

▲中職陳九登。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

中信兄弟捕手人數高達 9 名，補強競爭激烈。陳九登季中開始加練外野，總教練彭政閔認為，球員若能掌握多一個位置，就能增加自身價值。

張仁瑋本季在一軍擔任工具人，18 日在冬季聯盟先發守游擊。彭政閔坦言：「張仁瑋在一軍幾乎每個位置都能守，多學一個位置，就多一點機會、多一份價值。我們也一直這樣告訴二軍選手。尤其我們隊上的內野手都很資深、能力也強，二軍的選手非常清楚，因此會特別花心思在練更多守備位置。」

中信兄弟今年選進西苑高中捕手焦子杰，加上從高苑自培升上一軍的吳瑞聰，捕手人數已達 9 人，包含黃鈞聲、高宇杰、林吳晉瑋、陳統恩、胡孟智、徐博瑋與陳九登。一軍若只帶2名捕手，代表二軍將有多達7名捕手擠在二軍。

陳九登運動能力佳、速度在捕手中偏快，本季除了捕手本職，也逐漸投入外野練習，今年二軍已有 4 場外野出賽紀錄。彭政閔指出：「球季後段外野戰力有缺，約在 8、9 月就開始讓他練外野，他自己也利用空餘時間額外加練。」

南部二軍賽事常因雨勢取消，使球員減少比賽累積經驗的機會。彭政閔坦言：「就算每週安排與大學或社會隊的練習賽，也可能遇到整週都下雨，或對方也有比賽無法配合。」導致球員無法累積更多正式出賽經驗。