41歲王勝偉不輕易言退　明年仍想續戰：身體是關鍵

▲王勝偉 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

身兼原棒協理事長的資深內野手王勝偉今（18）日以理事長身分出席第32屆關懷盃棒球邀請賽記者會。結束2025球季後，他的下一步備受關注。他今年在富邦悍將一軍僅出賽13場，機會有限；但在二軍24場比賽中打擊率高達4成15，展現仍具競爭力。對於未來規劃，他表示，經紀公司仍在與球團討論中，但自己休賽季調整仍是以備戰明年球季為主。

談到身體狀況，王勝偉直言，今年最大挑戰是「身體恢復時間變長」，「因為年紀的關係，身體需要更長的時間調整。」他透露，季後測出疲勞指數偏高，目前以休息以及輕量跑步為主，訓練節奏採循序漸進。

他強調，整體身體狀態其實不錯，關鍵在於如何讓恢復期縮短，「季外會做更多心肺訓練，把體能打好。」

外界關心他是否續戰、或是否可能轉換角色。王勝偉笑說，「目前就是朝原來的計畫走。」 他強調，訓練上也是以續戰方向在執行，「沒有其他改變」，目前經紀公司正與球團密集接洽。

對於是否續戰，他給出明確關鍵點，「如果身體條件許可，當然想打。但如果身體跟想法連不起來，那就很難繼續。」

儘管仍在恢復期，但他的自主訓練並未停下，包括跑步、基礎體能及規律訓練。「訓練上的鞭策還是一樣，照著自己的計畫往前走。」

除了自身調整，王勝偉休賽季持續投入偏鄉棒球支持，包括正在協助光復重建，「目前以改善場地為主，也提供裝備像沙球、球具等。」

他透露，目前當地因為場地尚未恢復，正式比賽球常常不見，因此提供沙球供孩子們打擊，「距離不會太遠、又能保持擊球手感，也能做肌耐力訓練。」

今年王勝偉在二軍期間，也與明年接掌兵符的後藤光尊監督有不少互動。他指出，後藤是一位會深入了解選手技術、心理和生理狀態的教練，「能讓球員知道自己在場上扮演什麼角色，掌握自己的狀態。」

語言上雖不流利，但兩人溝通順暢，「我日文不好，但也覺得很好溝通，後藤教練肢體語言很多、很好理解，完全沒有距離感。」