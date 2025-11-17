運動雲

>

國中軟聯向上國中隊史首冠　田沅羲MVP個人獎出爐

▲▼台中市向上國中抱回國中軟式聯賽隊史首座冠軍，田沅羲投打貢獻拿MVP。（圖／學生棒聯提供）

▲台中市向上國中田沅羲投打貢獻拿MVP。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

兩支台中球隊今（17）日在國中軟式聯賽冠軍戰正面交鋒，上演一場實力相當的「台中內戰」。向上國中在隊長田沅羲投打雙響的帶領下，以2比1力退中山國中，抱回隊史首座全國冠軍。

兩隊今年在台中市內軟式聯賽冠軍戰曾有交手，當時向上以5比4險勝。全國賽再度碰頭依舊火花四射，向上在3局下靠著對方投手犯規率先破蛋；中山5局上透過強迫取分戰術追平。關鍵5局下，田沅羲敲出深遠二壘安打送回超前分，最終成為致勝分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

升國三的田沅羲此戰大放異彩，不僅敲出勝利打點，還在5局上2出局、隊友遭遇危機時登板救援，一路投到比賽結束，共後援2.1局無失分，包辦勝利投手與勝利打點。賽後他也獲選MVP，並拿下打擊獎第二名。

▲▼台中市向上國中抱回國中軟式聯賽隊史首座冠軍，田沅羲投打貢獻拿MVP。（圖／學生棒聯提供）

▲台中市向上國中抱回國中軟式聯賽隊史首座冠軍。（圖／學生棒聯提供）

向上總教練鍾昆龍表示，田沅羲與先發投手楊子漢今日都展現超水準演出，「這種高張力比賽能投成這樣不簡單。」他透露田沅羲從南投跨區到台中就讀，這是他首次參加聯賽，準備了很久，身為隊長也做到以身作則。

田沅羲說，上場投球並不緊張，相信隊友守備、用平常心應戰，「努力一定會有回報。」他也感謝父母及教練支持，笑說當初選擇到向上是希望讀書、棒球兼顧，學業仍保持班上前三名。

鍾昆龍也向對手致意，表示中山國中實力堅強，「一路遇到的都是可敬的對手。」能打到最後一天，隊上球員全都超水準演出，他給球隊「100分」。他也感謝台中市棒委會、向上國中黃智暘校長、台灣理財通公司與sNug給足呵護公司對球隊的支持。

▲▼台中市向上國中抱回國中軟式聯賽隊史首座冠軍，田沅羲投打貢獻拿MVP。（圖／學生棒聯提供）

▲台中市中山國中亞軍。（圖／學生棒聯提供）

<<團體獎>>

第一名：台中向上

第二名：台中中山

第三名：嘉縣東石

第四名：北市興福

第五名：桃園新明

第六名：桃園龜山

第七名：台中豐陽

第八名：台東新生


<個人獎>>

打擊獎第一名：台中向上#6鐘元呈

打擊獎第二名：台中向上#10田沅羲

打擊獎第三名：嘉縣東石#6蕭汶程

打點獎：台中中山#12楊柏勛

全壘打獎：台中向上#9張智翔

投手獎：嘉縣東石#1吳宜霖

MVP：台中向上#10田沅羲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

統一獅有望公布兩大消息！高志綱傳轉任巡迴教練　林安可旅外近定案

統一獅有望公布兩大消息！高志綱傳轉任巡迴教練　林安可旅外近定案

林安可加盟西武倒數　合約總額估約400萬美元

林安可加盟西武倒數　合約總額估約400萬美元

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

快訊／統一獅隊宣布西武獅取得林安可議約權　領隊期待符合身價

快訊／統一獅隊宣布西武獅取得林安可議約權　領隊期待符合身價

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

【不要動啦】銀龍魚突然跳缸 飼主急抓回還丟過頭

熱門新聞

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

統一獅有望公布兩大消息！高志綱傳轉任巡迴教練　林安可旅外近定案

林安可加盟西武倒數　合約總額估約400萬美元

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平明年續披金色Logo榮耀戰袍

2統一獅一軍教練團變動！胡金龍投入教練行列

3統一獅高志綱傳轉任巡迴教練

4林安可加盟西武倒數

5韓國對日23保送曝致命傷！吳昇桓講重話

最新新聞

1國中軟聯向上國中隊史首冠　田沅羲MVP個人獎出爐

2吳詩儀年終賽5比0完勝　強勢挺進4強

3林安可旅日在即！球探：可望扛西武中心棒次

4挪威睽違26年重返世界盃　義大利涼了？

5統一獅一軍教練團變動！胡金龍投入教練行列

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

台灣山林穿棕紅球衣亮相！彭政閔笑說像樂天：希望延續他們氣勢

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

彭政閔期待余謙冬盟磨練投出身價：不希望只能在這看到他

【躲太陽大作戰】多慧想找陰影馬上被抓包XD

謝和弦「以前滿喜歡館長」　已棄追..曝「中國千萬邀約」

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

「電話手勢看出世代差異」 EXO KAI遭受年齡爆擊XD

【雞排呢？】台大大氣系學生放鴿子　400人白等：失望！

【眼鏡蛇闖龍井圖書館】文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366