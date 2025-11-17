國中軟聯向上國中隊史首冠　田沅羲MVP個人獎出爐

▲台中市向上國中田沅羲投打貢獻拿MVP。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

兩支台中球隊今（17）日在國中軟式聯賽冠軍戰正面交鋒，上演一場實力相當的「台中內戰」。向上國中在隊長田沅羲投打雙響的帶領下，以2比1力退中山國中，抱回隊史首座全國冠軍。

兩隊今年在台中市內軟式聯賽冠軍戰曾有交手，當時向上以5比4險勝。全國賽再度碰頭依舊火花四射，向上在3局下靠著對方投手犯規率先破蛋；中山5局上透過強迫取分戰術追平。關鍵5局下，田沅羲敲出深遠二壘安打送回超前分，最終成為致勝分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

升國三的田沅羲此戰大放異彩，不僅敲出勝利打點，還在5局上2出局、隊友遭遇危機時登板救援，一路投到比賽結束，共後援2.1局無失分，包辦勝利投手與勝利打點。賽後他也獲選MVP，並拿下打擊獎第二名。

▲台中市向上國中抱回國中軟式聯賽隊史首座冠軍。（圖／學生棒聯提供）

向上總教練鍾昆龍表示，田沅羲與先發投手楊子漢今日都展現超水準演出，「這種高張力比賽能投成這樣不簡單。」他透露田沅羲從南投跨區到台中就讀，這是他首次參加聯賽，準備了很久，身為隊長也做到以身作則。

田沅羲說，上場投球並不緊張，相信隊友守備、用平常心應戰，「努力一定會有回報。」他也感謝父母及教練支持，笑說當初選擇到向上是希望讀書、棒球兼顧，學業仍保持班上前三名。

鍾昆龍也向對手致意，表示中山國中實力堅強，「一路遇到的都是可敬的對手。」能打到最後一天，隊上球員全都超水準演出，他給球隊「100分」。他也感謝台中市棒委會、向上國中黃智暘校長、台灣理財通公司與sNug給足呵護公司對球隊的支持。

▲台中市中山國中亞軍。（圖／學生棒聯提供）

<<團體獎>>

第一名：台中向上

第二名：台中中山

第三名：嘉縣東石

第四名：北市興福

第五名：桃園新明

第六名：桃園龜山

第七名：台中豐陽

第八名：台東新生



<個人獎>>

打擊獎第一名：台中向上#6鐘元呈

打擊獎第二名：台中向上#10田沅羲

打擊獎第三名：嘉縣東石#6蕭汶程

打點獎：台中中山#12楊柏勛

全壘打獎：台中向上#9張智翔

投手獎：嘉縣東石#1吳宜霖

MVP：台中向上#10田沅羲