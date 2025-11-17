運動雲

林立不排斥短約或複數年約：留在同隊也不壞　經典賽看身體狀況

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，林立與林泓育向球迷致意。（圖／記者李毓康攝）

▲林立與林泓育向球迷致意。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿林立明年將符合自由球員資格，球團近期積極規劃長約留人。不過林立坦言，自己並不排斥一年約或短約，「留在同一支球隊也不是壞事。」

林立在桃猿隊中的地位不可或缺，近期也已展開合約討論。他透露：「這部分交給經紀人處理，目前還沒確定，要再談細節。一年約、複數年約都有可能，看經紀人怎麼溝通，其實都不是壞事。我明年就是自由球員，留在同一隊不是壞事，有沒有更好的結果，就交由經紀人處理。」

休季期間，他以休息與陪伴家人為主，預計12月、1月開始自主訓練。關於經典賽的徵召可能，他表示：「要看身體狀況。肩膀之前受傷，有去醫院檢查治療，也需要評估身體能不能負荷。如果身體可以、也有機會，我會想參加；若真的不行，也要讓其他人有機會感受那種壓力。」

回顧近年傷勢，他坦言：「腦震盪經歷了3次，不是每個人都能體會，後遺症真的滿麻煩的。外野回頭或轉頭都要重新適應，訓練也會受影響，休息後再開始運動需要時間調整。長期來說會好一點，盡量不要再撞到。」

談到長年入選國家隊，他說：「這麼多年一直在國家隊，其實不是壞事，有機會、有經驗都很難得。但我也快30歲了，連續兩年受傷，還是會思考要如何安排休季訓練，讓一年都能順利。不是排斥中華隊，而是要看傷勢狀況。」

至於以隊長角色率桃猿拿下冠軍，他笑說：「我們（桃猿）排第三，戰力跟其他隊還是有落差。當隊長要扮演教練與球員的橋樑，才知道其中的難處。胖哥（林泓育）可以做這麼多事，又在球場保持好表現，我很想向他學習。當隊長不只看自己的成績，還要顧慮隊友、球隊狀態。自己很開心能面對這樣的挑戰，也會多問胖哥。」

林立17日出席大專棒球聯賽記者會，也鼓勵大學球員面對傷病不要畏懼：「傷勢就是朋友，要花時間面對。受傷可能是能力不足的訊號，也提醒你要強化哪裡。透過受傷檢視自己，其實不是壞事。」

