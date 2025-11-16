「最強奶爸」克羅馬例行賽1500分達標　 雲豹退戰神開季6連勝

運動雲

▲▼克羅馬生涯例行賽1500分達標，雲豹開季6連勝 。（圖／雲豹提供）

▲克羅馬生涯例行賽1500分達標。（圖／雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今（16）日於客場交手臺北台新戰神，靠著優異的團隊戰力發揮，全隊共11人有得分紀錄，以及克羅馬挹注全隊最高29分，並完成個人在台例行賽1500分里程碑，終場雲豹就以112比102獲勝，奪下平隊史最佳的6連勝紀錄。

雲豹此戰開局進攻多點開花，首節就多達9人得分開張，「小高」高錦瑋也完成個人生涯第100次抄截紀錄，幫助團隊首節打完以33比17取得雙位數優勢，後續戰神雖多次展開反撲，團隊仍靠著優異的籃板鞏固與防守策略，一路維持領先直到比賽結束，最後就以10分差帶走勝利。

▲▼克羅馬生涯例行賽1500分達標，雲豹開季6連勝 。（圖／雲豹提供）

▲雲豹「最強奶爸」克羅馬。（圖／雲豹提供）

「最強奶爸」克羅馬自2023年加盟雲豹後就扛起球隊進攻要角，前兩季共出賽場例行賽就累積1387分，賽前生涯得分累積達1481分，此戰第三節剛進行近4分鐘，他就靠著招牌中距離跳投拿下生涯例行賽第1500分，且全場共攻下29分、9籃板以及9次助攻。

拿下平隊史最佳的6連勝，總教練羅德爾認為籃板是此役取勝的關鍵，加上團隊在攻守兩端都展現很棒的能量。他表示：「昨天我有看戰神的比賽，賽前就認為今天會是一場很難打的戰役，很開心球隊合作無間守住勝利，開季6連勝是很棒的賽季開局，下週要回主場迎接三場比賽，期盼透過密集賽事的考驗，來找出團隊目前需要調整的地方。」

攻下賽季新高14分的「超吉隊長」王皓吉，賽後他將好表現歸功於隊友的信任，因為自己前幾場手感不好，但隊友與教練仍不斷鼓勵自己要勇於出手，接下來要迎接主場三連戰，對自己與團隊都是一次很棒的挑戰。同樣拿下14分的林信寬，他表示上次球隊拿下6連勝是新秀賽季時期，接下來有望挑戰隊史新高，下周目標就是全力延續連勝的氣勢。

▲▼克羅馬生涯例行賽1500分達標，雲豹開季6連勝 。（圖／雲豹提供）

▲雲豹開季6連勝，「超吉隊長」王皓吉歸功於隊友。（圖／雲豹提供）

關鍵字： TPBL台啤永豐雲豹克羅馬

