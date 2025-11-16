運動雲

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

▲中職曾仁和。（圖／記者李毓康攝）

▲中職曾仁和。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿近期進行教練團與球員陣容調整，陸續通知多名球員不續約，其中包括前旅美投手曾仁和；曾仁和自2021年加盟桃猿後曾繳出亮眼成績，但近年因傷勢反覆影響，表現下滑，本季僅出賽9場、防禦率高達10.00，球團最終決定不再續留，放進戰力外名單。

曾仁和效力桃猿5個球季，累積57場一軍出賽、38場先發，合計15勝14敗、防禦率4.41；雖然2022年曾有7勝、2.48防禦率的優異表現，但近兩季傷勢困擾加劇，2024年更因右肘韌帶撕裂整季報銷。

由於曾仁和在2021年曾隨統一獅隨隊練習，當時他以自行培訓選手的身分加入，並簽約成為統一獅的自行培訓選手；引發外界關注是否有機會轉戰台南。對此，統一領隊蘇泰安受訪時表示，球團對曾仁和的能力向來肯定，但當前最重要的仍是身體狀況的評估。

蘇泰安說：「他是一位優秀的投手，若身體健康，絕對能為球隊帶來幫助。但近年來受到傷勢的影響，連帶影響到投球的表現，會再進一步評估他目前的身體狀況後，再確認下一步。」

獅隊並未關上網羅的大門，但也不會在尚未確認健康情形前貿然做出決定；曾仁和下一步動向備受關注，若能順利恢復，仍有機會持續在中職舞台尋求新東家。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒統一獅曾仁和

﻿

