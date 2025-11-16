馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

運動雲

▲▼中職馮健庭。（圖／記者李毓康攝）

▲中職馮健庭。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿教練團調整之外，近期也陸續與部分球員告知不續約，據了解，遭到戰力外球員約5人，除了2021年第3輪指名旅美投手曾仁和，其餘名單隨著球員輪番被通知，也逐漸浮上檯面。

第一波名單據了解，包含劉昱言、賴知頎、溫展樂、在社群自行宣告離隊的馮健庭，以及近日傳出的曾仁和；從本季一軍出賽紀錄來看，這幾名球員原本在一軍就多以邊緣戰力為主。

曾仁和在樂天效力5個球季，一軍累積57場出賽、38場先發，繳出15勝14敗、防禦率4.41的成績；近年受傷勢反覆影響，多數時間待在二軍，整體狀態始終難以回到巔峰。球團在戰力配置與未來規劃考量下，最終決定不再續約，且已正式通知本人。

劉昱言為Lamigo桃猿2016年選秀第3指名，生涯一軍出賽量不高，最多是在2021出賽12場，18、19年完全沒有一軍紀錄；本季他在一軍僅後援7場、投5.1局丟2分。

2021年選秀桃猿第5指名的賴知頎，僅在22、23年登上一軍，累計6場出賽；溫展樂則是兩度落選後以自主培訓身份加盟桃猿，唯一一軍紀錄是在去年投1局。

在本波名單中，馮健庭因率先在社群平台透露遭到球團告知不續約而引發關注，更因使用「野球人生終了」字句，被部分球迷誤解為宣布引退；對此，他也在IG限時動態做出澄清。

馮健庭表示，他「沒有要引退」，並向媒體、教練、球迷與所有關心的人道謝；他解釋，自己文字使用不夠精準，導致「野球人生終了」被誤讀為退休聲明，其實只是形容被告知不續約時的失落感。

他強調，自己仍在訓練、仍在努力，並未放下對棒球的熱愛，也尚未把職棒生涯劃上句點，未來雖充滿未知，但「只要還有可能站上場，我就會持續準備、全力以赴。」

馮健庭也感謝所有鼓勵與加油的訊息，並表示自己都收到了，接下來會繼續朝目標努力。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒

