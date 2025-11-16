運動雲

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

▲郭彬。（圖／翻攝自X／KGH881016）



記者胡冠辰／綜合報導

韓國代表隊15日晚間在東京巨蛋與日本進行交流賽首戰，雖一度靠著安賢民兩分砲與宋成文的背靠背全壘打取得3比0領先，但最終因投手群輪番自亂陣腳，以4比11慘遭逆轉，對日本苦吞10連敗。

韓媒《OSEN》對此撰文痛批，韓國隊在本場比賽的崩盤並非單一因素所致，而是從控球、心理到適應能力全面失常。

投手群11次四死球自滅　年輕火球男球速快但控球崩壞

本場韓國隊共動用7名投手，合計被敲12支安打、送出9次四壞與2次觸身球，狂失11分；投手群在4、5局連續崩盤，先發郭斌被追平後退場，接替投手金澤淵、李昊成相繼因控球失準製造滿壘危機，其中李昊成更在未抓到任何出局數前被敲逆轉3分砲，接著又送出四壞、安打與觸身球，被迫提前退場，讓比賽徹底失控。

韓媒指出，韓國年輕投手普遍具備150公里以上的球速，但缺乏足夠的控球與球路掌控能力，在面對日本代表隊等級的打者時便完全被放大弱點。

ABS依賴成隱形毒藥？狂吃真人主審壞球判決　心理動搖雪上加霜

《OSEN》點出另一個關鍵：過度依賴 ABS（自動好壞球判定系統）；韓職已連續兩年全面採用ABS，好球帶較為寬大，然而此次評價賽使用真人裁判，讓韓國投手群無法適應緊縮且浮動的好球帶，多次因判決不如預期而露出不滿、甚至動搖投球節奏。

本場主審為MLB首位女性裁判鮑爾（Jen Pawol），她對右打者外角與高角度球相當吝嗇，好球變壞球的情況頻繁出現；第5局甚至發生文賢彬強襲球明顯彈地後再打中投手腳，仍被判出局的重大誤判，進一步讓韓國隊信心受到打擊。

分析指出，年輕投手在壓力之下本就不穩，再加上好球帶不符預期，更讓控球與心態全面崩塌。

東京巨蛋壓力＋日本球迷主場氣勢　韓投手普遍缺乏舞台經驗

除好球帶因素外，本場7名韓國投手中僅先發郭斌曾在WBC與APBC於東京巨蛋登板，其餘6人皆為首次出戰；當天高達41631名日本球迷湧入球場，主隊氣勢壓倒性傾向日本，加深投手群在陌生場地的緊張感。

韓國隊總教練柳志鉉坦言：「他們很年輕，也一定感到緊張，這些因素不可能沒有影響。」

韓媒總結：投手群根本問題仍是「實力不足」

儘管ABS、誤判與場地因素皆被討論，但韓媒強調，韓國投手群真正的問題仍在於「缺乏國際賽等級的控球能力」。

柳志鉉表示：「要面對強隊，變化球控球能力一定要到位，國內丟150公里可能有效，但國際賽必須搭配變化球節奏強弱；這部分不足，才會導致這麼多四壞。」

韓媒最後也直言，若無法提升控球、指令性與心理穩定度，僅靠球速無法在國際賽立足。

