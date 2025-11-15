台灣海洋隊首戰遭日本社會人重擊　林振賢點出敗因：保送開始

▲ 黃勃睿 。（圖／中職提供）

記者王真魚／高雄報導

台灣海洋隊今日在冬季聯盟首戰吞敗，先發投手黃勃睿2.1局失5分提前退場，讓球隊一路陷入落後局面。總教練林振賢賽後坦言，其實並非沒有贏球機會，但關鍵在於「保送」連環爆開啟大局，讓比賽早早失控。

「保送都是失分的開始，特別是面對第一棒就保送，是最不好的狀況，還連續保送弱棒，這是比較忌諱的部分。」林振賢直言，本場最大敗筆就是投手群過多免費分。

台灣海洋隊由台鋼雄鷹、統一獅與富邦悍將球員組成，為讓各隊年輕選手都有出賽機會，林振賢表示此役的先發安排以「平均」為原則，「就各隊先排3個，讓大家都有機會下去比賽。」

黃勃睿此役擔任先發，明年是否有考量轉換角色，對此林振賢澄清並非如此，「只是今天先讓他投。還是要看投手準備狀況，各隊休息天數不一樣，能用的先上。」他坦言此階段先發可用人選較少，因此採彈性調度。

至於球隊去年選秀狀元韋宏亮是否有先發規劃？林振賢說，目前未收到母隊相關指示，「原則上還是以後援為主。」

▲日本社會人外山優希。（圖／中職提供）

黃勃睿今日遇上日本社會人隊重擊，投至3局上被轟滿貫砲成為轉折點，成為中職聯隊史上第2位在冬盟遭敲滿貫砲的投手。

此役他共投47球，被敲5安、挨1轟、失5分，另有2次三振、1次保送。林振賢認為，開局保送、壘上有人時的處理節奏，都還需要更多比賽經驗累積。

不過在他退場後，邱立璿、陳正毅、林建宏、鄭澔與李欣穎皆無失分，成功止血。

談及台鋼今年選秀球員幾乎全員參與冬盟，唯獨朱盟未在名單內。林振賢指出，「他進來後離實戰時間比較長，身體素質、技術與觀念都還需提升。以冬盟強度，他應該還沒辦法適應。」

台灣海洋隊本場唯一分數來自6局下田子杰的適時安打，但最終仍以1比5吞敗。