柯敬賢擊球初速進化到113英里！親曝大谷翔平威力：92看起來像98

▲柯敬賢與大谷翔平合影 。（圖／柯敬賢提供）

記者楊舒帆／新北報導

道奇新秀柯敬賢旅美首季收穫滿滿，擊球初速大幅提升，連自己都感到驚訝；與大谷翔平的實戰對決更讓他體會到強投的震撼，也激發出進一步精進的決心。

今年是柯敬賢第一個完整球季，他在新人聯盟出賽32場後升上1A，再出賽54場，累計轟出4發全壘打，打擊率高達.367。季後賽也登場兩場，7打數敲出2支安打，包括1發全壘打與1支二壘安打。

柯敬賢認為，美國的訓練重視「質」多於「量」，著重於動作調整與肌肉記憶的建立。他透露：「揮棒軌跡是最大的改變。以前在台灣出棒時棒頭會先出去，但美國教練希望棒頭能在本壘上方停留更久，這樣出棒速度會更快、力量也更大。」

他指出，自己剛畢業時在多明尼加的擊球初速約98至101英里，今年平均提升到106至108英里，季後賽甚至擊出時速高達113英里的二壘安打。回憶那一球，他笑說：「投手出手角度高，球進來偏內角、低位置，我揮出去感覺很紮實，但沒想到速度這麼快。是外野隊友跟我說113英里，我還以為他在騙我！」確認數據後，教練團也為他開心。柯敬賢說：「從擊球初速就能看出明顯的進步。」

他也談到，球季中曾面對偶像大谷翔平的Live BP（實戰投打練習），印象深刻地說：「他出手延伸真的很長，看起來球非常近，來不及分辨是直球還是變化球。那天被三振三次，不過有打到球就很開心，畢竟是偶像。」

「我知道自己還有很多進步空間。像大谷那樣的投手，未來若升大聯盟一定還會遇到更多。」柯敬賢笑說：「他的球速雖然是92英里，但看起來像98英里。」結束後他特地上前致意，大谷也鼓勵他：「加油，你打得不錯。」

談到印象深刻的小聯盟投手，柯敬賢提到：「有一位響尾蛇左投，身高才170幾公分，但球速卻能到98英里。他揮臂短、延伸很好，這類型投手在台灣真的很難看到，有被嚇到。」