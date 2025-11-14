運動雲

>

黑豹旗／洪嘉恩完投飆11K！金門農工退中興商工　隊史首闖16強

▲金門農工晉級黑豹旗16強。（圖／記者胡冠辰攝）

▲金門農工晉級黑豹旗16強。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

金門縣金門農工在本屆黑豹旗寫下隊史新頁！32強對上苗栗縣中興商工的比賽中，靠著先發投手洪嘉恩7局完投、飆出11次三振，只失1分非自責分的好表現，加上打線前4局穩定輸出，終場以4比1擊敗中興，不僅隊史首度闖進16強，更成為本屆第一支晉級16強的社團球隊。

1局下金門農工就打出氣勢。洪嘉恩敲出安打開啟攻勢，陳柏褘、宋育榮接連上壘，形成滿壘局面；隨後李柏毅雖擊出滾地球造成出局，但也送回本場第一分，金門農工1比0先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中興商工不甘示弱，2局上抓住守備與投手失誤攻勢串連，邱荐澤靠失誤上壘、再因投手失誤推進，雖然黃彥斌遭三振，但吳鴻傑擊出高飛犧牲打追回1分，把比數扳成1比1平手。

比賽真正的轉捩點出現在3、4兩局。3局下宋育榮安打上壘後，李柏毅再敲安打送回分數，金門農工2比1要回領先，接著賈克勤上壘、李翌賓遭觸身球保送擠成滿壘，中興商工急忙更換投手改由林淯翔登板，葉欲權滾地球出局後，傅翔鼎敲出關鍵內野安打再添1分，單局攻下2分，金門農工取得3比1優勢。

4局下，金門農工攻勢延續，宋育榮選到保送上壘，李柏毅再度安打建功，助隊將比數擴大為4比1。

取得領先之後，洪嘉恩在投手丘上也展現王牌身手。他前5局只在2局因隊友守備失誤與高飛犧牲打丟掉1分，其他局數都穩定壓制對手，多次用三振化解壓力局；6局上兩出局後雖被林淯翔敲出安打，沒能延續無安打，但他隨即讓下一棒出局，沒有讓中興商工有追分機會。

7局上中興商工展開最後反攻，游林承鉉靠失誤上壘並企圖盜壘，但遭到阻殺形成一出局；之後雖然靠四壞球與連續安打把壘包擠滿，仍被洪嘉恩用再見三振作結；最終洪嘉恩完投7局，用97球飆出11次三振，全場僅失1分且為非自責分，上演王牌級表現。

金門農工最終4比1力退中興商工，32強成功突圍，晉級黑豹旗16強，成為本屆首支挺進16強的社團球隊，不僅證明社團隊同樣具備高強度競爭力，也替金門棒球寫下新的里程碑。

關鍵字： 黑豹旗金門農工中興商工

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

富邦悍將教練團補強！日職名將森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入

富邦悍將教練團補強！日職名將森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

【工讀生出來】日本九州動物園遇黑熊！跟管理員揮手打招呼

熱門新聞

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

富邦悍將教練團補強！日職名將森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入

讀者回應

﻿

熱門新聞

1重磅！柯瑞與UA分道揚鑣

2卡仔接到電話了！獲美國隊徵召秒點頭

3陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定

4陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

5大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座

最新新聞

1金門農工隊史首闖黑豹旗16強

2東京聽奧明開幕　中華隊赴千年神社參拜

3葉宏蔚、詹又蓁　挺進熊本大師賽混雙4強

4麟榤配好威　挺進熊本大師賽4強

5魔術少主班凱又傷　暫無歸隊時間表

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

【防水閘門完美防水】宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！內外對比超反差

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

【10顆點成10盒】100顆送來全家傻眼！接下來三餐只能吃鍋貼了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366