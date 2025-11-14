黑豹旗／洪嘉恩完投飆11K！金門農工退中興商工　隊史首闖16強

▲金門農工晉級黑豹旗16強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

金門縣金門農工在本屆黑豹旗寫下隊史新頁！32強對上苗栗縣中興商工的比賽中，靠著先發投手洪嘉恩7局完投、飆出11次三振，只失1分非自責分的好表現，加上打線前4局穩定輸出，終場以4比1擊敗中興，不僅隊史首度闖進16強，更成為本屆第一支晉級16強的社團球隊。

1局下金門農工就打出氣勢。洪嘉恩敲出安打開啟攻勢，陳柏褘、宋育榮接連上壘，形成滿壘局面；隨後李柏毅雖擊出滾地球造成出局，但也送回本場第一分，金門農工1比0先馳得點。

中興商工不甘示弱，2局上抓住守備與投手失誤攻勢串連，邱荐澤靠失誤上壘、再因投手失誤推進，雖然黃彥斌遭三振，但吳鴻傑擊出高飛犧牲打追回1分，把比數扳成1比1平手。

比賽真正的轉捩點出現在3、4兩局。3局下宋育榮安打上壘後，李柏毅再敲安打送回分數，金門農工2比1要回領先，接著賈克勤上壘、李翌賓遭觸身球保送擠成滿壘，中興商工急忙更換投手改由林淯翔登板，葉欲權滾地球出局後，傅翔鼎敲出關鍵內野安打再添1分，單局攻下2分，金門農工取得3比1優勢。

4局下，金門農工攻勢延續，宋育榮選到保送上壘，李柏毅再度安打建功，助隊將比數擴大為4比1。

取得領先之後，洪嘉恩在投手丘上也展現王牌身手。他前5局只在2局因隊友守備失誤與高飛犧牲打丟掉1分，其他局數都穩定壓制對手，多次用三振化解壓力局；6局上兩出局後雖被林淯翔敲出安打，沒能延續無安打，但他隨即讓下一棒出局，沒有讓中興商工有追分機會。

7局上中興商工展開最後反攻，游林承鉉靠失誤上壘並企圖盜壘，但遭到阻殺形成一出局；之後雖然靠四壞球與連續安打把壘包擠滿，仍被洪嘉恩用再見三振作結；最終洪嘉恩完投7局，用97球飆出11次三振，全場僅失1分且為非自責分，上演王牌級表現。

金門農工最終4比1力退中興商工，32強成功突圍，晉級黑豹旗16強，成為本屆首支挺進16強的社團球隊，不僅證明社團隊同樣具備高強度競爭力，也替金門棒球寫下新的里程碑。