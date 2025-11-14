運動雲

>

大谷與賈吉共創史上首見紀錄　New Balance致敬：唯一的獨角獸

記者游郁香／綜合報導

美國職棒年度MVP榜單出爐，道奇二刀流巨星大谷翔平再度締造傳奇！他以全票奪下2025年國家聯盟最有價值球員（MVP），與洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）同登榮耀高峰。這是大聯盟史上首次出現「連續兩個賽季的國聯與美聯MVP，都由同一人完成連霸」的空前紀錄。

▲大谷翔平 。（圖／MLB X）

▲大谷翔平。（圖／MLB X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全票奪下第4座MVP　大谷二刀流再締紀錄

大谷翔平以全部30張第一名選票、總分420分，毫無懸念奪下國聯MVP。費城「重砲」舒瓦伯（Kyle Schwarber）以260分位居第2，索託（Juan Soto）則以231分排名第3。

這是大谷連續第3年、職業生涯第4度榮膺MVP，他也成為繼邦茲（Barry Bonds，2001至2004年）之後，史上第2位完成「3連霸」MVP的球員；更令人驚嘆的是，他4次MVP全部為「全票當選」，前所未見。

▲大谷翔平 。（圖／MLB X）

▲賈吉。（圖／MLB X）

而在美聯方面，「法官」賈吉則以17張第一名選票、總分355分擊敗60轟捕手羅里（Cal Raleigh）的335分，奪下生涯第3座MVP，與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）並列現役第2。

根據《ESPN》統計，這是大聯盟史上首次，連續兩個賽季由「同一人」包辦美聯與國聯MVP連霸紀錄，大谷與賈吉攜手達成前無古人的壯舉。

New Balance拍片致敬：閉嘴，看著他——獨角獸！

大谷的贊助品牌New Balance也在他奪獎後立即發布致敬影片，以戲劇化的方式讚頌這位「無法比較的存在」。

影片從大谷簽名球的特寫開場，一名執事風男子被象徵「GOAT（Greatest of All Time＝史上最強）」的山羊圍繞，他開場說道，「人們一直追尋的，是所謂的史上最強。但現在，GOAT這詞已經陳腐、毫無意義！」

隨後他語氣一轉，振聲高喊，「GOAT不再是故事主角！你愛怎麼叫都行，但我這麼稱呼他，個前所未有、無可比擬的存在。閉嘴，好好看著吧，獨角獸！」以此將大谷形容為獨一無二的傳奇人物。

New Balance 官方X（原推特）帳號也同步發布該影片並寫下，「4屆MVP，唯一的獨角獸。恭喜大谷翔平獲得2025年國聯MVP！」

關鍵字： MLB大谷翔平MVP道奇賈吉New Balance

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

富邦悍將教練團補強！日職名將森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入

富邦悍將教練團補強！日職名將森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

熱門新聞

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1重磅！柯瑞與UA分道揚鑣

2陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定

3卡仔接到電話了！獲美國隊徵召秒點頭

4大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座

5陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

最新新聞

1大谷、賈吉共奪7座MVP重塑黃金時代

2巴恩斯28分10籃板8助攻　暴站上東區第6

3大谷翔平連3年奪5冠！4獎一日全包

4高苑工商晉16強主帥有話要說

5卡仔接到電話了！獲美國隊徵召秒點頭

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

【防水閘門完美防水】宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！內外對比超反差

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

【10顆點成10盒】100顆送來全家傻眼！接下來三餐只能吃鍋貼了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366