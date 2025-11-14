大谷與賈吉共創史上首見紀錄　New Balance致敬：唯一的獨角獸

Four MVPs. One Unicorn. ????



Congratulations to the 2025 National League™ MVP, Shohei Ohtani. pic.twitter.com/dQZBMeogcl — New Balance (@newbalance) November 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

美國職棒年度MVP榜單出爐，道奇二刀流巨星大谷翔平再度締造傳奇！他以全票奪下2025年國家聯盟最有價值球員（MVP），與洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）同登榮耀高峰。這是大聯盟史上首次出現「連續兩個賽季的國聯與美聯MVP，都由同一人完成連霸」的空前紀錄。

▲大谷翔平。（圖／MLB X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全票奪下第4座MVP 大谷二刀流再締紀錄

大谷翔平以全部30張第一名選票、總分420分，毫無懸念奪下國聯MVP。費城「重砲」舒瓦伯（Kyle Schwarber）以260分位居第2，索託（Juan Soto）則以231分排名第3。

這是大谷連續第3年、職業生涯第4度榮膺MVP，他也成為繼邦茲（Barry Bonds，2001至2004年）之後，史上第2位完成「3連霸」MVP的球員；更令人驚嘆的是，他4次MVP全部為「全票當選」，前所未見。

▲賈吉。（圖／MLB X）

而在美聯方面，「法官」賈吉則以17張第一名選票、總分355分擊敗60轟捕手羅里（Cal Raleigh）的335分，奪下生涯第3座MVP，與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）並列現役第2。

根據《ESPN》統計，這是大聯盟史上首次，連續兩個賽季由「同一人」包辦美聯與國聯MVP連霸紀錄，大谷與賈吉攜手達成前無古人的壯舉。

New Balance拍片致敬：閉嘴，看著他——獨角獸！

大谷的贊助品牌New Balance也在他奪獎後立即發布致敬影片，以戲劇化的方式讚頌這位「無法比較的存在」。

影片從大谷簽名球的特寫開場，一名執事風男子被象徵「GOAT（Greatest of All Time＝史上最強）」的山羊圍繞，他開場說道，「人們一直追尋的，是所謂的史上最強。但現在，GOAT這詞已經陳腐、毫無意義！」

隨後他語氣一轉，振聲高喊，「GOAT不再是故事主角！你愛怎麼叫都行，但我這麼稱呼他，個前所未有、無可比擬的存在。閉嘴，好好看著吧，獨角獸！」以此將大谷形容為獨一無二的傳奇人物。

New Balance 官方X（原推特）帳號也同步發布該影片並寫下，「4屆MVP，唯一的獨角獸。恭喜大谷翔平獲得2025年國聯MVP！」