運動雲

>

一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

記者游郁香／綜合報導

開季打出8勝3敗的洛杉磯湖人，今（13）日作客挑戰衛冕軍雷霆，卻遭當頭棒喝。即使兩隊都有主力缺陣，湖人缺少天王詹姆斯（LeBron James）、雷霆少了二當家威廉斯（Jalen Williams），在主場作戰的雷霆仍從開局就全面壓制紫金大軍，終場以121比92狂勝29分，讓湖人吞下本季第4敗。

雷霆開賽就展現「冠軍級」防守強度，並靠著11比0的攻勢迅速拉開分差。湖人雖由中鋒艾頓（Deandre Ayton）打成「三分打」止血，但進攻端依舊停滯不前。雷霆王牌吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）首節末段開始發威，帶領球隊取得30比18、12分領先。

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐西奇全場手感低迷，坦言「是本季最糟一戰」。（圖／達志影像／美聯社）

進入第2節，湖人問題持續惡化。雷霆再打出10比3的開局攻勢，迫使主帥瑞迪克（JJ Redick）喊出暫停。即便SGA回到板凳休息，雷霆仍靠強悍防守與快攻輕鬆得分。湖人整整8分鐘未能命中任何運動戰進球，直到史馬特（Marcus Smart）在24秒到點前投進三分，才終於打破僵局。

但這顆球無法改變戰況，雷霆半場結束以70比38遙遙領先，徹底掌控比賽。下半場湖人依舊毫無起色，持續被壓迫防守逼出失誤與艱難出手，前3節打完落後達36分，比賽也提早進入垃圾時間。

湖人主帥瑞迪克賽後坦言，球隊的防守很「混亂」，「這部分我必須承擔一些責任。」他也坦率指出，這趟客場之旅「表現並不理想」，「我不認為這代表球隊未來的樣貌，但這確實反映出我們現在的狀況。我們需要修正方向。」

此役僅拿下13分的里夫斯（Austin Reaves）則表示，「我覺得一切都從我打得不夠好開始。我們整隊表現都不好……如果我們在對這樣的球隊時無法發揮，就根本不可能贏球。」

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆祭出全場壓迫防守，讓湖人進攻陷入癱瘓。（圖／達志影像／美聯社）

今晚20投僅7中、進帳19分的唐西奇（Luka Doncic）直言，「這絕對不是我最好的比賽，可能是本季最糟的一場之一。但他們打得非常好，我認為華萊士對我防守得很好。他們是冠軍是有原因的，今天再次展現了那一點。我們需要更有準備，而這要從我開始。我必須比這場好得多，只能想辦法調整過來。」

雷霆整場僅讓湖人得到92分，創下球隊本季單場最低失分紀錄，他們的防守效率值高居聯盟第一（103.0），場均淨勝分更達到+15.5分，穩坐龍頭；過去50年，僅1996-97賽季的公牛曾在前13場比賽就累積「淨勝對手200分」的紀錄。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人奧克拉荷馬雷霆瑞迪克唐西奇里夫斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭　狠批「荒唐的吝嗇球團」

韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭　狠批「荒唐的吝嗇球團」

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

老闆同意才能上！戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭獨行俠交易

老闆同意才能上！戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭獨行俠交易

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

【居然是倒車入庫】原來花園鰻是自己倒退鑽進沙裡的啦XD

熱門新聞

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭　狠批「荒唐的吝嗇球團」

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士茶壺風暴　柯爾：比賽態度有問題

2畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

3史上最強Sho！大谷獲選年度傳奇時刻

4韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭

5王彥程加盟韓華鷹！挑戰韓職第2人

最新新聞

1兄弟3人、獅2人出征前進沖繩冬盟！

2約基奇狂砍55分　8天內達成3項壯舉

3王彥程9隊都在搶？　樂天一度拒談

4姜白虎是先例！金倒永恐遭大幅扣薪

5一度落後36分！湖人慘輸雷霆

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【醫護魂爆發】爸爸幫渡淹水 護理師「騎車搭竹筏」衝上班！

【蘇澳煙波飯店慘況】地下室整排車泡水！進退不得畫面曝

【冬山伯朗大道變汪洋】宜蘭大淹水民眾借橡皮艇出門覓食

【天使寶寶】嫩嬰刷舌苔超配合！露燦笑超療癒

【震撼畫面】四川紅旗特大橋垮了！僅啟用10個月
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366