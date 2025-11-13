一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

ELITE defensive display by the @okcthunder tonight ⛈️



記者游郁香／綜合報導

開季打出8勝3敗的洛杉磯湖人，今（13）日作客挑戰衛冕軍雷霆，卻遭當頭棒喝。即使兩隊都有主力缺陣，湖人缺少天王詹姆斯（LeBron James）、雷霆少了二當家威廉斯（Jalen Williams），在主場作戰的雷霆仍從開局就全面壓制紫金大軍，終場以121比92狂勝29分，讓湖人吞下本季第4敗。

雷霆開賽就展現「冠軍級」防守強度，並靠著11比0的攻勢迅速拉開分差。湖人雖由中鋒艾頓（Deandre Ayton）打成「三分打」止血，但進攻端依舊停滯不前。雷霆王牌吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）首節末段開始發威，帶領球隊取得30比18、12分領先。

▲唐西奇全場手感低迷，坦言「是本季最糟一戰」。（圖／達志影像／美聯社）

進入第2節，湖人問題持續惡化。雷霆再打出10比3的開局攻勢，迫使主帥瑞迪克（JJ Redick）喊出暫停。即便SGA回到板凳休息，雷霆仍靠強悍防守與快攻輕鬆得分。湖人整整8分鐘未能命中任何運動戰進球，直到史馬特（Marcus Smart）在24秒到點前投進三分，才終於打破僵局。

但這顆球無法改變戰況，雷霆半場結束以70比38遙遙領先，徹底掌控比賽。下半場湖人依舊毫無起色，持續被壓迫防守逼出失誤與艱難出手，前3節打完落後達36分，比賽也提早進入垃圾時間。

湖人主帥瑞迪克賽後坦言，球隊的防守很「混亂」，「這部分我必須承擔一些責任。」他也坦率指出，這趟客場之旅「表現並不理想」，「我不認為這代表球隊未來的樣貌，但這確實反映出我們現在的狀況。我們需要修正方向。」

此役僅拿下13分的里夫斯（Austin Reaves）則表示，「我覺得一切都從我打得不夠好開始。我們整隊表現都不好……如果我們在對這樣的球隊時無法發揮，就根本不可能贏球。」

▲雷霆祭出全場壓迫防守，讓湖人進攻陷入癱瘓。（圖／達志影像／美聯社）

今晚20投僅7中、進帳19分的唐西奇（Luka Doncic）直言，「這絕對不是我最好的比賽，可能是本季最糟的一場之一。但他們打得非常好，我認為華萊士對我防守得很好。他們是冠軍是有原因的，今天再次展現了那一點。我們需要更有準備，而這要從我開始。我必須比這場好得多，只能想辦法調整過來。」

雷霆整場僅讓湖人得到92分，創下球隊本季單場最低失分紀錄，他們的防守效率值高居聯盟第一（103.0），場均淨勝分更達到+15.5分，穩坐龍頭；過去50年，僅1996-97賽季的公牛曾在前13場比賽就累積「淨勝對手200分」的紀錄。