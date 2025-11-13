柯瑞反彈猛轟本季新高46分退馬刺　超前三分彈抹去16分落後

This go-ahead 3 had Steph HYPED ???? pic.twitter.com/YDo2wNI1lM — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）前役復出僅拿11分，今（13）日「背靠背」作客聖安東尼奧徹底「反彈」，第3節猛砍22分，包含抹去16分落後的超前三分彈，終場轟下46分，締造個人生涯第73場「40分比賽」，率隊以125比120擊退地主馬刺，灣區軍團賽後勝率再度突破5成。

▲柯瑞在第3節連砍三分點燃士氣，單節22分率隊逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

面對本季再度進化，身高224公分的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），勇士沒有退縮。儘管上半場打完陷入49比56、7分落後，但柯瑞在第3節火力全開，單節灌進22分、包含3記三分球，帶領球隊從落後16分一路追平反超，他的「超前三分彈」點燃團隊鬥志。

37歲的柯瑞此役全場25投13中、三分16投5中、罰球16罰15中，出賽34分鐘攻下46分、5籃板、5助攻，外帶2抄截，正負值+3。他也追平喬丹（Michael Jordan）在35歲後仍有12場單場得分突破40分的紀錄，僅次於詹姆斯（LeBron James）的15場。

巴特勒（Jimmy Butler）也攻下28分、8助攻、6籃板；穆迪（Moses Moody）外線發威貢獻19分，聯手為柯瑞分攤火力。主帥柯爾（Steve Kerr）賽前預告可能會有「重大變動」，今日果真更換先發陣容，後場由柯瑞、穆迪搭檔，前場是巴特勒與菜鳥李察（Will Richard），禁區改由格林（Draymond Green）鎮守，這是勇士本季第6套先發陣容。

最明顯的改動，是庫明加（Jonathan Kuminga）被移出先發。連續12場先發後，這位前場大物本場從板凳出發，因為膝蓋痠痛，他只出賽12分鐘，抓下4籃板、沒得分，正負值-10。

▲溫班亞瑪（後）雖繳出31分大三元，仍無法帶領馬刺取勝。（圖／達志影像／美聯社）

勇士板凳群上半場僅拿下8分，下半場回神貢獻15分，全場共23分，雖低於平均，但靠穩定防守與韌性支撐柯瑞的神勇表現。

馬刺方面，溫班亞瑪砍下31分、15籃板、10助攻；卡索（Stephon Castle）也有23分、10籃板、10助攻進帳，兩人同場締造大三元。