葡萄牙傳奇C羅將告別世界盃舞台　距退休僅剩「1至2年」

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）接受美媒《CNN》專訪時透露，2026年世界盃將是他最後一次踏上世足舞台，屆時他將以41歲之齡迎接個人第6次、同時也是生涯最後一次的世界盃之旅。他並坦言，自己預計在1至2年內正式退休。

2026年世界盃將於6月11日開幕，賽事首次擴增至48支球隊，並在美國、墨西哥與加拿大三地舉行。C羅透過視訊受訪時表示，「我即將滿41歲，我認為那將會是我最後一次參加大型賽事的時刻。」

目前葡萄牙在資格賽歐洲區F組以3勝1和、積分10分暫居榜首，距離晉級2026年世界盃僅一步之遙，本周他們將對上愛爾蘭與亞美尼亞2戰，只要再拿下2分積分就能確定取得門票。

C羅在本屆資格賽已攻進3球，個人國際賽進球數累積至143球，「我很享受現在的時光，但當我說『很快』的時候，那真的會很快。」

C羅語帶感慨地說，「我為足球付出一切，我已經踢25年了，我做到一切，我在俱樂部和國家隊都締造許多紀錄，我真的感到自豪，所以讓我們享受當下、活在當下。」

至於退休時程，他坦言，「老實說，我說的『很快』大概是指1、2年吧。」儘管生涯累積無數榮耀與獎項，C羅仍未曾奪下世界盃冠軍。

屆時，他與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）都可能迎來生涯第6次世界盃，梅西將滿39歲，不過他日前受訪時則表示，尚未決定是否參加2026年世界盃。