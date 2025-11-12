國聯最佳教練出爐：釀酒人墨菲二連霸

▲釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於今日公布國聯年度最佳總教練獎，密爾瓦基釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）連續第二年獲獎，成為史上首位國聯「二連霸」年度最佳教練。在美聯，過去僅有前勇士隊總教練柯克斯（Bobby Cox）及光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）達成此紀錄。

墨菲本次在30張選票中獲得27張第一名選票，幾乎以壓倒性票數獲獎。紅人隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）及費城人隊總教練湯普森（Rob Thomson）也入選決選名單，分別獲得兩票與一票第一名選票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

墨菲於去年接掌兵符後，帶領釀酒人在失去王牌投手巴恩斯（Corbin Burnes）的情況下，仍以93勝69敗拿下國聯中區冠軍，超出外界預期。今年球季，釀酒人雖開季受傷勢與狀態波動影響，但在墨菲調整及年輕球員成長下，最終以97勝65敗作收，不僅連續第三年拿下國聯中區冠軍，還締造全聯盟最佳例行賽戰績，比去年多出4場勝場。

Pat Murphy of the @Brewers is the NL Manager of the Year for the second consecutive year! pic.twitter.com/3p53SNkfCL — MLB (@MLB) November 12, 2025

墨菲的執教重點之一，是積極啟用與培養年輕主力，包括本季國聯新人王入圍的三壘手杜爾賓（Caleb Durbin）以及新科全明星投手米西奧羅夫斯基（Jacob Misiorowski）。

墨菲早年於聖母大學及亞利桑那州立大學執教時便以培育球員能力著稱，這項特色在大聯盟持續延續。

釀酒人本季夏天曾多次打出連勝，並在後半季交出聯盟最佳的客場22勝13敗戰績，使球隊在競爭激烈的國聯保持穩定。季後賽中，他們在去年止步外卡後，今年挺進國聯冠軍系列賽，最終遭世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊橫掃止步。