黑豹旗／車禍復出！「府城大谷」黃于揚雙響炸出牆、後援2局無失分

▲成大南工黃于揚。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲成大南工黃于揚。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（11）日在三重棒球場開打，成大南工靠著「府城大谷翔平」黃于揚雙響炮發威，包含1發飛越左外野大牆的逆轉3分砲，以7比6驚險擊敗臺南二中，挺進32強，追平隊史紀錄。黃于揚單場2轟、5打點，投打守三面俱佳，成為球場焦點。

此役黃于揚擔任先發第3棒、中外野手，首局首打席就擊出帶有3分打點的場內全壘打，比賽前3局結束成大南工仍以4比6落後，第4局他再次站上打擊區，鎖定首球揮擊，白球越過三重棒球場左外野全壘打牆，率隊鎖定最終勝利。

談到這支關鍵的逆轉轟，黃于揚笑說，「我一開始其實不知道，我以為只是歐霸，結果看到裁判舉手，才知道是全壘打。」這是他首次用木棒敲出全壘打牆。

黃于揚透露，自己在學校打球時偏好木棒，「我覺得木棒比鋁棒還要好打，就拿學校最好打、最有感覺的一支來打。」他表示這支木棒是學校共有的，手感特別合適，「剛好力量也夠，就打得比較好。」

此役黃于揚共有4打席，繳出2轟、5打點；守備端也有亮點，以中外野手先發，隨後調動至三壘手，最終以2局關門投手結束比賽，被網友稱作「府城大谷翔平」。

然而，黃于揚其實歷經一段艱難復出之路，他原是科班球員，但因車禍重傷肘部，「骨頭整個碎掉，有開刀，休息了1年多。」

且車禍後無意願重返科班，「我覺得就是，如果你休1年，然後你全部都跟不上，就是可能沒什麼機會，所以就是往讀書方面走。」

黃于揚今日投球端也出色，後援2局用16球，飆出2K，無失分，「現在還可以投，只是肌力變弱，投個1、2局差不多。」並透露，目前最快球速可達130公里。

