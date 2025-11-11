運動雲

繼王維中之後再一位「旅韓歐爸」？王彥程不排斥各種可能

▲王彥程聚餐發文引發聯想 。（圖／截自悍創官方IG）

▲王彥程 。（圖／截自悍創官方IG）

文／中央社

旅日樂天金鷲隊投手王彥程季後成自由球員、動向受矚，據了解，也有韓職球隊有意網羅。王彥程表示，今年整季在輪值中、各方面都有成長，動向討論中，各種可能都不排斥。

24歲投手王彥程今年季後成為自由球員，未來動向備受矚目，日職樂天金鷲隊總教練三木肇先前率隊來台參加桃園亞洲職棒交流賽時曾提到，知道王彥程是很努力的球員，看到他不斷地成長，只是缺少機會，儘管王彥程目前是自由球員，但仍看好前景。

王彥程今年二軍整季22場出賽，戰績10勝5敗，投116局失掉47分（42分責失分），投出84次三振，防禦率3.26，出賽場次、投球局數都是旅日生涯新高。

王彥程表示，今年從狀態、數據上檢測，各方面都有成長和進步，今年也是目前為止旅日生涯最完整的一年，一直在輪值中，把每天該做的事情準備好，讓結果自然呈現。

對於未來動向，王彥程表示，都還在討論中，有任何可能性。被問起是否續留日職優先考量，或者有考慮往韓職等不同方向，王彥程笑說：「都不排斥，美職也可以。」

隊友來台打亞洲職棒交流賽，王彥程有特別送上地方美食三明治，他說雖然沒有親自到場看比賽，但隊友都有謝謝他，三明治獲得好評，也算是自己的「美食口袋名單」。

王彥程所屬經紀公司經紀人陳德倫表示，王彥程與樂天合約到10月底，各種可能都不排除。至於韓職球隊部分，陳德倫表示，因為韓職將實施亞洲外援制度，當然會有討論，但有確定消息才會跟大家說明。

