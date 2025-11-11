運動雲

道奇金慧成專訪反應兩極！日球迷狂讚　韓網質疑迴避父親債務爭議

▲金慧成、山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇韓籍野手金慧成（左）與山本由伸，在日本球迷眼裡，金慧成是誠懇的冠軍球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

效力於洛杉磯道奇的韓籍內野手金慧成，返國後登上韓國電視節目《新聞室》暢談美職首年生活，卻因未回應父親的債務爭議，引發韓國球迷不滿。根據韓媒《Mania Times》報導，日本球迷與韓國球迷對他的專訪，態度呈現明顯兩極。日本網友稱讚連連，韓國輿論則認為他「刻意迴避爭議」。

金慧成本季初登大聯盟，出賽71場繳出打擊率.280、3轟、17打點與13次盜壘的成績。季後賽他全程入選出賽名單，並在世界大賽第7戰延長11局上場守二壘，親眼見證道奇完成二連霸。

賽季結束後，他於本月6日返抵韓國，陸續接受多家媒體採訪。9日登上JTBC節目《新聞室》時，他談到自己適應大聯盟的過程、與山本由伸的互動以及對大谷翔平的印象，整段訪談幾乎都圍繞棒球話題。

《Mania Times》指出，日本球迷對這場專訪反應熱烈，形容金慧成「彬彬有禮、談吐穩重」，「日本球迷幾乎不了解韓國國內的爭議。他西裝筆挺、姿態端正、用詞謹慎，尊重隊友的回答方式都獲得正面評價。由於日本媒體幾乎未報導金慧成父親的債務問題，因此在日本人眼中，他只是隸屬冠軍球隊、看起來誠懇的球員。」

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國輿論批評金慧成選擇沉默，認為他應正面回應外界關切的爭議。（圖／達志影像／美聯社）

然而，韓國網路輿論出現明顯不同的聲音。《Mania Times》指出，金慧成父親的債務問題已是老議題，大眾早知情。這次他在節目上保持沉默，只談棒球，讓部分韓國球迷認為他刻意迴避爭議。

該媒體也指出，節目中並未出現任何關於父親問題的提問，「既然沒有問題，他自然也無從回答」，因此也有人認為責任不全在金慧成本人。

多家韓媒過去曾報導，金慧成的父親與一名男子之間存在金錢糾紛。該男子聲稱自己曾借錢給金父，事後卻多年遭到騷擾。就在金慧成返韓當天（6日），該男子甚至現身仁川國際機場，手舉標語牌干擾採訪現場。

這起事件讓韓國球迷格外關注金慧成是否會在《新聞室》中主動回應相關問題，但他最終全程未提父親債務風波，令不少球迷感到失望。

關鍵字： MLB道奇金慧成大谷翔平山本由伸韓國棒球債務爭議

