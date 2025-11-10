運動雲

公鹿遭火箭逆轉！字母哥空砍37分　瑞佛斯：被自己的錯誤拖垮

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥狂飆37分仍無法拯救公鹿，主場痛失好局。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

密爾瓦基公鹿今（10）日主場迎戰休士頓火箭，儘管「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂飆37分，但球隊在末節崩盤，最終以115比122慘遭逆轉，吞下主場敗仗。總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後直言，「這本來是我們該早早收下的比賽，卻被自己的錯誤拖垮。」

上半場公鹿曾佔據主動，靠替補群穩定發揮壓制對手。火箭雖在籃板上佔盡優勢，但命中率偏低。杜蘭特（Kevin Durant）首節手感火燙，包辦球隊前9分中的7分；不過公鹿中鋒透納（Myles Turner）也火力全開，與KD互飆，貢獻公鹿前10分中的7分。

「字母哥」在首節剩6分鐘才首次得分，但他第2節全面甦醒，先是「2+1」強打成功，再靠安東尼（Cole Anthony）快攻助攻完成暴扣，幫助公鹿將分差拉開至7分。安東尼緊接著連續兩次切入上籃得手，展現不服輸的氣勢，半場結束公鹿握有11分領先。

易籃後，兩大巨星全面接管比賽。杜蘭特下半場攻下23分，全場31分；字母哥也不遑多讓，第3節單節轟進14分，全場繳出37分、8籃板、3助攻。

但比賽尾聲風雲突變。公鹿在第4節一度領先雙位數，卻未能守住勝果。最後兩分鐘火箭靠著杜蘭特和替補群連續命中，反超比分為113比111。字母哥在倒數1分半時兩罰全失，火箭趁勢再取兩分，將領先擴大至4分。最終公鹿無力回擊，讓火箭完成逆轉勝。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特第4節關鍵演出，率火箭逆轉取勝。（圖／達志影像／美聯社）

瑞佛斯賽後明顯不滿球隊表現，「我們在攻防兩端都打得不好。他們確實是一支好球隊，但這場比賽對我們來說絕對是可以贏下的。我覺得我們在進攻端完全沒有執行好……球的流動停滯了。防守端，我們過度賭博，做了一些根本不該做的事。」

他補充說，「當我們領先10分時我就已經感到沮喪，那個分差應該是20分。我們本來能早早終結比賽，卻被自己的錯誤害死。」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿總教練瑞佛斯直指籃板與罰球成為這一戰的敗筆。（圖／達志影像／美聯社）

火箭全場在籃板上以50比27壓制公鹿，其中進攻籃板高達20比7的懸殊差距。讓對手一次次獲得二次進攻機會，瑞佛斯直言，「上半場我們靠防守製造失誤，但下半場卻輪到我們失誤，給他們太多籃板。」

雪上加霜的是，公鹿全場罰球24投僅中14球，命中率僅58%。瑞佛斯無奈說，「我也不知道該怎麼說。我們練罰球，也一直在加強，但最終還是得把球罰進去。」

【誰才是大人？】湘荷妹看馬麻亂切蛋糕：可以去冷靜了

