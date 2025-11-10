桃猿新教頭是誰？平石洋介澄清接任傳聞　大塚明訪桃園球場掀猜測

▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

樂天桃猿宣布不續約冠軍教頭古久保健二，新任總教練人選引發熱議。外傳平石洋介是潛在人選，但他本人已在社群平台親自澄清。另一方面，曾任羅德隊教練的大塚明，也被視為可能人選之一。

2019年執教日本職棒東北樂天金鷲的平石洋介，被日媒《Sponichi Annex》點名為接任樂天桃猿的熱門人選，並直接列入標題。不過，平石本人隨即在個人社群平台（X）發文澄清：「昨天有台灣的朋友告訴我，我的名字上了新聞，今天在日本也收到很多人的聯絡！雖然能在這樣的報導裡被提到是值得感謝的事，但我完全沒有接到來自樂天桃猿的任何聯繫。我自己也很驚訝。請大家諒解！」

至於另一位被點名的大塚明，曾任羅德隊一軍打擊兼跑壘教練。球員時期自1997年至2009年效力羅德，2010年球季結束後引退，隔年留隊擔任教練，直到今年球季才主動提出離隊。

據了解，大塚明曾在季後挑戰賽開打前造訪樂天桃園球場，當時參觀場地與設施，也曾在休息室短暫與古久保健二等部分教練團交流，但未向全隊正式介紹，當時其來訪原因並不明確。如今在古久保健二卸任消息曝光後，外界也不免對他此行的時機與目的產生聯想。