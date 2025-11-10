運動雲

>

桃猿新教頭是誰？平石洋介澄清接任傳聞　大塚明訪桃園球場掀猜測

▲▼2025中職台灣大賽G4，樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿宣布不續約冠軍教頭古久保健二，新任總教練人選引發熱議。外傳平石洋介是潛在人選，但他本人已在社群平台親自澄清。另一方面，曾任羅德隊教練的大塚明，也被視為可能人選之一。

2019年執教日本職棒東北樂天金鷲的平石洋介，被日媒《Sponichi Annex》點名為接任樂天桃猿的熱門人選，並直接列入標題。不過，平石本人隨即在個人社群平台（X）發文澄清：「昨天有台灣的朋友告訴我，我的名字上了新聞，今天在日本也收到很多人的聯絡！雖然能在這樣的報導裡被提到是值得感謝的事，但我完全沒有接到來自樂天桃猿的任何聯繫。我自己也很驚訝。請大家諒解！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於另一位被點名的大塚明，曾任羅德隊一軍打擊兼跑壘教練。球員時期自1997年至2009年效力羅德，2010年球季結束後引退，隔年留隊擔任教練，直到今年球季才主動提出離隊。

據了解，大塚明曾在季後挑戰賽開打前造訪樂天桃園球場，當時參觀場地與設施，也曾在休息室短暫與古久保健二等部分教練團交流，但未向全隊正式介紹，當時其來訪原因並不明確。如今在古久保健二卸任消息曝光後，外界也不免對他此行的時機與目的產生聯想。

關鍵字： 樂天桃猿總教練大塚明平石洋介教練更迭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

統一獅教練團下周底定餅總有望續任　延攬古久保？球團不評論

統一獅教練團下周底定餅總有望續任　延攬古久保？球團不評論

古久保健二不續約震撼中職　下一步回悍將？球團：不評論個別人選

古久保健二不續約震撼中職　下一步回悍將？球團：不評論個別人選

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

【全盤落地QQ】媽精心做驚喜早餐　一手滑兒子吃空氣XD

熱門新聞

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

2大聯盟兩投手涉賭博遭起訴

3山本由伸恐無緣WBC經典賽？

4大谷即將進入「5年4度奪MVP」名單

5三上悠亞加盟夢想家　應援場次成機密

最新新聞

1BWF向「羽壇藝術家」戴資穎說再見

2東京聽奧中華隊出擊　蕭美琴親自授旗

3中職延攬日籍資深裁判木內九二生

4海神簽烏克蘭國手布里茲克　詹姆斯離隊

5公鹿遭火箭逆轉！字母哥空砍37分

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿雙砲齊發！張趙紘、劉子杰開轟　逆轉KT巫師奪2連勝

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366