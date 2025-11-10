運動雲

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護神投手「操縱投球」、後輩已被捕

▲▼克拉斯（Emmanuel Clase）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉斯（Emmanuel Clase）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）再度傳出重大醜聞。根據《產經體育》報導，美國紐約東區聯邦檢察署9日（美國時間）宣布，克里夫蘭守護者隊終結者克拉塞（Emmanuel Clase）與匹茲堡海盜隊投手奧提茲（Luis Ortiz）因涉嫌體育賭博與洗錢共謀遭起訴，其中奧提茲已被逮捕，克拉塞則尚未遭到拘留。

檢方指出，兩人涉嫌在大聯盟比賽中操縱投球內容，藉此影響賭博結果，涉及電信詐欺共謀、與業務提供相關的電信詐欺共謀、賄賂操縱體育競賽共謀以及洗錢共謀等四項重罪。起訴書顯示，克拉塞自2023年5月起便與賭博組織勾結，非法提供比賽資訊，甚至在部分比賽中故意投出壞球，以操控投注結果。

檢方調查發現，賭博集團成員在比賽前或比賽期間與克拉塞聯繫，掌握其投球內容後進行網路下注，投注金額動輒數千美元。克拉塞多次在打者面對的第一球刻意投出偏離好球帶的球，以確保「壞球」結果成真。他收取賄款與回扣，甚至曾提供資金給賭博者作為投注資金。整起事件使涉案賭徒非法獲利超過40萬美元（約新台幣1,270萬元）。

根據起訴內容，奧提茲於今年6月加入共謀，與賭博者事前約定投出特定壞球並收受賄賂。6月15日對水手隊的比賽中，他依約操作投球，與克拉塞各收取5,000美元（約新台幣15萬元）；6月27日對紅雀隊再度配合操作，雙方各獲7,000美元（約新台幣21萬元）。兩人隨後於7月被大聯盟列入帶薪休職名單，接受調查。

克拉塞與奧提茲皆為多明尼加共和國出身。克拉塞本季出賽48場，拿下5勝3敗、24次救援成功，防禦率3.23，生涯累積182次救援、防禦率僅1.88，被譽為「絕對守護神」。奧提茲本季先發16場，戰績4勝9敗、防禦率4.36。

聯邦檢察官諾塞拉（Joseph Nocera）強調，職業球員肩負維護公平競賽的信任責任，「被告不僅背叛了隊友與聯盟，更辜負了相信棒球公正的球迷。這起起訴案彰顯我們對任何試圖以非法手段腐化體育的行為，絕不寬貸。」

關鍵字： 美國職棒克拉塞奧提茲涉賭案醜聞

