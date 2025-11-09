運動雲

劉子杰開轟自我介紹奪MVP　腰傷轉外野盼明年上一軍

▲▼劉子杰。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲劉子杰。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿劉子杰用全壘打自我介紹，9日對戰KT巫師在第6局轟出兩分超前砲，助隊以6比3逆轉獲勝，並拿下MVP。他表示，這次交流賽把秋訓練習的成果展現在場上，沒有特別去想表現，只是專注把動作做好。

劉子杰回顧那一打席說：「一開始拿到球數領先，設定就是把擊球點抓前一點，想辦法擊出有破壞性的擊球。」對於能以全壘打幫助球隊超前，他笑說：「當下很開心能有這樣的表現，也剛好讓球隊逆轉。」

他談到與日、韓球隊交手的觀察，「日本選手在處理細節上比韓國選手更細膩，韓國打者則多以長打為主，希望能從他們身上學習。」

被問及開轟繞壘的感受，劉子杰說：「其實沒有欸，就是每天把該做的事做好，練習時想要在比賽中呈現的東西就去做，有準備就不怕失敗。」

總教練古久保健二提到，劉子杰因腰傷從內野轉戰外野。對此他說：「轉外野是因為腰傷沒辦法長期健康出賽，外野對腰部負擔比較小。球隊也缺外野打者，希望能以這個方向努力。」

劉子杰2023年以自主培訓身份入隊，他回憶當時過程：「那時候選秀落選，後來在大專盃表現不錯，樂天球探問我願不願意來，我就想說有機會就先試試看。」

明年將是他職棒生涯第三年，他說：「希望能站上一軍舞台，這兩年都還沒上過，希望休賽季好好補足不足，春訓準備好自己，表現給教練看，爭取機會。」

被問是否自認是長打型打者，劉子杰笑說：「對啊，我一直努力朝這方向去做，希望能更有力量。」他透露，休賽季將針對今年遇到的問題調整，期盼明年長打能力能再提升。

這次交流賽拿下MVP，他坦言多少增加信心，「多多少少會有一點，但還是一樣，做好日常準備，照平常練習的方式去比賽就好。」至於賽後MVP一人獨舞的橋段，他害羞笑說：「不太好，有點緊張，第一次。」

關鍵字： 劉子杰全壘打MVP桃猿交流賽影音

