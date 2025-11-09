運動雲

KT巫師啦啦隊金海莉、李今珠感受台灣粉絲超熱情：心情很好

▲▼ KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」金海莉。（圖／亞洲職棒交流賽提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

亞洲職棒交流賽本周在桃園棒球場登場，KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」展現能量炒熱全場氣氛，成員金海莉、李今珠今（9）日賽前接受訪問，分享了初次應援台灣棒球的感想。

談到7日的首場應援，金海莉坦言，「意外有這麼多粉絲來，非常感謝粉絲到場。」李今珠也笑著補充，「第一次在台灣應援棒球，看到有這麼多粉絲，覺得很意外，會努力地加油。」

▲▼ KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

金海莉是近來在台灣社群上爆紅的「魔笛舞」編舞者，她謙虛地表示，「魔笛舞在這裡有那麼大的反應，我非常感激，希望這首歌可以繼續有越來越多人知道。」

9日賽前，2人都展現決心，金海莉說，「最後一場會更有勁地應援，聽說今天票房超級好，幾乎是賣光的，我們一定會讓全場嗨到最後。」李今珠也表示，「會一直努力應援到最後，今天還有開場表演，希望大家可以多多支持，」

▲▼ KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

對於台韓粉絲的差異，李今珠認為，「韓國粉絲很熱情，台灣的粉絲好像又更加熱情，所以覺得心情很好，很開心大家這麼支持我們。」

金海莉也有相同感受，「剛剛在見面會時，粉絲真的超級無敵熱情，比韓國感受到的更強烈，而且真的都很願意等我們，所以真的很開心、覺得榮幸。」

