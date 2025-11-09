熱火「萬金油」拉上先發！　教頭史波斯卓解釋原因

▲拉爾森。（圖／路透）

邁阿密熱火近來在主將阿德巴約（Bam Adebayo）因腳趾傷勢缺陣的情況下，新秀拉爾森（Pelle Larsson）被提拔為先發，成為總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）眼中最具價值的「萬金油」。

拉爾森在球季前3場比賽總共只打了17分鐘，但之後連續6場先發，場均能得到11.8分、3.5個籃板和3.3次助攻，投籃命中率56.8%，三分命中率為33.3%，完美地融入鮑威爾（Norman Powell）、威金斯（Andrew Wiggins）、米歇爾（Davion Mitchell）、魏爾（Kel’el Ware）所組成的先發陣容。

在對陣夏洛特黃蜂的比賽中，拉爾森11投8中攻下19分，助隊奪下勝利，他在進攻端的貢獻並不需要佔據太多球權，史波斯卓說，「我認為那是他的一項極佳技能，他能夠融入任何一組陣容，這種陣容多樣性，讓你可以隨時替換調整，身為教練，你會很放心地把他放進先發，即使他原本不在輪替中，他也能提升第二陣容的表現。」

史波斯卓接著說，「他也能在第二節中段帶動陣容，我們有很深的板凳深度，這是我們想要依靠的，而他攻防兼具的表現對我們幫助很大，他的進攻技巧會持續進步，我喜歡他能補足許多不同陣容的特質。」

扮演熱火團隊中的「萬金油」角色，拉爾森說，「我想，就是上場時間多了，所以有更多機會，然後我只是試著利用那些機會展現自己能做到的事。」